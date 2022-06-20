10:12 20.06.2022 (обновлено: 12:37 20.06.2022)
Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыНовые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала Великой Отечественной войны
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые указатели появятся в Москве в преддверии 81 годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Новые указатели появятся в столице в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Около 70 городских указателей и более 400 информационных полей с QR-кодами укажут дорогу к домам, где жили и работали Герои Советского Союза, и к зданиям, связанным с историей военных лет", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что при наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам. Горожане узнают, где жили и работали Герои Советского Союза: главный маршал бронетанковых войск Бабаджанян, летчик-штурмовик Клевцов, генерал-майор танковых войск Жуков, и где расположены мемориальный комплекс "Люди мира, на минуту встаньте" и монумент "Москвичам – защитникам Отечества".