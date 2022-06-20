https://ria.ru/20220620/ukazateli-1796722541.html

Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ

Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ - РИА Новости, 20.06.2022

Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ

Новые указатели появятся в Москве в преддверии 81 годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:12

2022-06-20T10:12

2022-06-20T12:37

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые указатели появятся в Москве в преддверии 81 годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что при наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам. Горожане узнают, где жили и работали Герои Советского Союза: главный маршал бронетанковых войск Бабаджанян, летчик-штурмовик Клевцов, генерал-майор танковых войск Жуков, и где расположены мемориальный комплекс "Люди мира, на минуту встаньте" и монумент "Москвичам – защитникам Отечества".

https://ria.ru/20220417/moskva-1783966523.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва