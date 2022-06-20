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Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ - РИА Новости, 20.06.2022
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Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ
Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ - РИА Новости, 20.06.2022
Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ
Новые указатели появятся в Москве в преддверии 81 годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:12
2022-06-20T12:37
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городское хозяйство москвы
общество
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые указатели появятся в Москве в преддверии 81 годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что при наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам. Горожане узнают, где жили и работали Герои Советского Союза: главный маршал бронетанковых войск Бабаджанян, летчик-штурмовик Клевцов, генерал-майор танковых войск Жуков, и где расположены мемориальный комплекс "Люди мира, на минуту встаньте" и монумент "Москвичам – защитникам Отечества".
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городское хозяйство москвы, общество, москва
10:12 20.06.2022 (обновлено: 12:37 20.06.2022)
 

Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыНовые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала Великой Отечественной войны
Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые указатели появятся в Москве в преддверии 81 годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Новые указатели появятся в столице в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Около 70 городских указателей и более 400 информационных полей с QR-кодами укажут дорогу к домам, где жили и работали Герои Советского Союза, и к зданиям, связанным с историей военных лет", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что при наведении камеры смартфона на QR-код откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам. Горожане узнают, где жили и работали Герои Советского Союза: главный маршал бронетанковых войск Бабаджанян, летчик-штурмовик Клевцов, генерал-майор танковых войск Жуков, и где расположены мемориальный комплекс "Люди мира, на минуту встаньте" и монумент "Москвичам – защитникам Отечества".
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