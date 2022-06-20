https://ria.ru/20220620/ucheniya-1796821777.html

На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне

На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне - РИА Новости, 20.06.2022

На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне

В японской префектуре Окинава на юге страны впервые планируются учения, отрабатывающие ситуацию вооруженного нападения извне, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:36

2022-06-20T17:36

2022-06-20T17:51

в мире

япония

окинава

китай

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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. В японской префектуре Окинава на юге страны впервые планируются учения, отрабатывающие ситуацию вооруженного нападения извне, сообщил телеканал NHK.Учения будут отрабатывать в теории на карте детали эвакуации населения, но если до сих пор отрабатывалась террористическая угроза, то в конце этого года планируют провести учения, подразумевающие вооруженное нападение другой страны.Власти префектуры говорят о том, что ситуация вокруг Окинавы становится все более напряженной. Так как Окинава географически относительно близко расположена к Китаю, то, скорее всего, подразумевается именно это страна, хотя ее никто и не называет.При создании планов учений пройдут консультации с силами самообороны, полицией и госструктурами.

https://ria.ru/20220603/drony-1793006798.html

япония

окинава

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, окинава, китай