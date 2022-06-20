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На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне - РИА Новости, 20.06.2022
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На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне
На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне - РИА Новости, 20.06.2022
На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне
В японской префектуре Окинава на юге страны впервые планируются учения, отрабатывающие ситуацию вооруженного нападения извне, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:36
2022-06-20T17:51
в мире
япония
окинава
китай
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ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. В японской префектуре Окинава на юге страны впервые планируются учения, отрабатывающие ситуацию вооруженного нападения извне, сообщил телеканал NHK.Учения будут отрабатывать в теории на карте детали эвакуации населения, но если до сих пор отрабатывалась террористическая угроза, то в конце этого года планируют провести учения, подразумевающие вооруженное нападение другой страны.Власти префектуры говорят о том, что ситуация вокруг Окинавы становится все более напряженной. Так как Окинава географически относительно близко расположена к Китаю, то, скорее всего, подразумевается именно это страна, хотя ее никто и не называет.При создании планов учений пройдут консультации с силами самообороны, полицией и госструктурами.
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в мире, япония, окинава, китай
17:36 20.06.2022 (обновлено: 17:51 20.06.2022)
 
На Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие защиту от нападения извне

В японской Окинаве впервые пройдут учения, имитирующие вооруженное нападение извне

© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 июн – РИА Новости. В японской префектуре Окинава на юге страны впервые планируются учения, отрабатывающие ситуацию вооруженного нападения извне, сообщил телеканал NHK.
Учения будут отрабатывать в теории на карте детали эвакуации населения, но если до сих пор отрабатывалась террористическая угроза, то в конце этого года планируют провести учения, подразумевающие вооруженное нападение другой страны.
Власти префектуры говорят о том, что ситуация вокруг Окинавы становится все более напряженной. Так как Окинава географически относительно близко расположена к Китаю, то, скорее всего, подразумевается именно это страна, хотя ее никто и не называет.
При создании планов учений пройдут консультации с силами самообороны, полицией и госструктурами.
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений Ладога 2009 на полигоне Каменка в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 18:00
Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей
 
В миреЯпонияОкинаваКитай
 
 
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