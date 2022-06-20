https://ria.ru/20220620/tets-1796881987.html

Оппозиция в Австрии раскритиковала решение властей возродить угольную ТЭЦ

Оппозиция в Австрии раскритиковала решение властей возродить угольную ТЭЦ - РИА Новости, 20.06.2022

Оппозиция в Австрии раскритиковала решение властей возродить угольную ТЭЦ

Решение властей Австрии из-за проблем с поставками газа из России вернуть к работе угольную электростанцию, закрытую в рамках экологической повестки,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:08

2022-06-20T20:08

2022-06-20T20:08

австрия

россия

штирия

карл нехаммер

газпром

в мире

природный газ

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ВЕНА, 20 июн - РИА Новости. Решение властей Австрии из-за проблем с поставками газа из России вернуть к работе угольную электростанцию, закрытую в рамках экологической повестки, подверглось критике со стороны оппозиции.Накануне кризисный кабинет министров во главе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером принял решение возродить электростанцию Меллах в Штирии, чтобы снизить зависимость страны от российского газа. ТЭЦ в Меллах была последней угольной электростанцией в Австрии, пока ее не перевели на газ и окончательно не законсервировали в 2020 году."Санкции действуют, но, к сожалению, не в том направлении. Как бумеранг. Сама Россия уже нашла других покупателей для своих газа и нефти. И если министр от "Зеленой" партии хочет "спасти" энергоснабжение в Австрии, запустив угольную электростанцию, то мы знаем, что наша страна находится на грани", - приводит агентство АРА комментарий лидера право-националистической партии FPÖ Герберта Кикля.Отказ от санкций и новые выборы были бы лучшим решением, которое правящие партии ÖVP и "Зеленые" могут предложить австрийцам, считает политик.С критикой решения выступила и социал-демократическая партия SPÖ, назвав это "актом отчаяния"."Необходимость реактивации угольной электростанции в Меллахе вызвана исключительно бездействием бирюзово-зеленого правительства. В течение нескольких месяцев мы только и слышали, что будто бы было пущено в ход все, чтобы уменьшить зависимость от российского газа и обеспечить стабильное энергоснабжение населения", - говорится в официальном заявлении SPÖ.Ранее минэнергетики Австрии сообщило об уведомлении "Газпрома" о сокращенных поставках газа из-за технического дефекта. При этом в министерстве отметили, что в настоящее время нет признаков остановки поставок, а снабжение клиентов газом в данный момент обеспечено.Несмотря на то, что в республике зависимость от российского газа в последние месяцы оценивалась приблизительно в 80%, власти Австрии заявляли, что намерены при поддержке Евросоюза сократить потребление российского газа к 2027 году.

https://ria.ru/20220620/embargo-1796733596.html

https://ria.ru/20220620/gaz-1796728730.html

https://ria.ru/20220620/gaz-1796682732.html

австрия

россия

штирия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

австрия, россия, штирия, карл нехаммер, газпром, в мире, природный газ