https://ria.ru/20220620/sud-1796651153.html

Верховный суд оставил в силе решение о разблокировке "Царьграда"

Верховный суд оставил в силе решение о разблокировке "Царьграда" - РИА Новости, 20.06.2022

Верховный суд оставил в силе решение о разблокировке "Царьграда"

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску "Царьграда" обязали компанию Google восстановить доступ к РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:31

2022-06-20T08:31

2022-06-20T08:59

верховный суд рф

google

телеканал царьград

украина

сша

константин малофеев

технологии

москва

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску "Царьграда" обязали компанию Google восстановить доступ к заблокированному каналу этого телеканала в Youtube, а в случае неисполнения – выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Галина Попова отклонила кассационные жалобы ответчиков – головной американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российского ООО "Гугл", просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам."Доводы заявителей являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, получили соответствующую правовую оценку и по существу направлены на иную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела… доводы не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела", - говорится в определении.Google заблокировал канал истца в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева.Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года полностью удовлетворил иск НАО "Царьград Медиа", обязав Google восстановить доступ к аккаунту истца и возобновить действие привязанного к аккаунту договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV. Суд также удовлетворил требование о взыскании судебной неустойки (астрента) на случай неисполнения решения - в первую неделю ответчики должны выплачивать 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, во вторую - по 200 тысяч за день, в третью - по 400 тысяч за день и т.д.Девятый арбитражный апелляционный суд в декабре изменил решение в части расчета астрента. Суд решил, что неустойка в размере 100 тысяч рублей в день с еженедельным увеличением этой суммы в два раза будет начисляться первые девять месяцев до достижения суммы штрафа в 1 миллиард рублей. Если за это время решение не будет исполнено, штраф снова начнет начисляться в том же порядке, но уже "без ограничения предельной общей суммы судебной неустойки", говорится в постановлении. Арбитражный суд Московского округа в марте оставил в силе судебные акты двух инстанций, отклонив первые кассационные жалобы ответчиков.Представители "Царьграда" заявляли, что после вступления решения суда в силу Google восстановил часть функционала аккаунта, включая Youtube-канал, но не восстановил функционал, связанный с Google Ad Sense и партнерской программой Youtube. При этом Google настаивает, что полностью исполнил решение суда. Компания обращалась к судебным приставам-исполнителям с просьбой завершить исполнительное производство, но они отказались. Суд также отказался признать решение полностью исполненным.Представитель ООО "Гугл" говорил в суде, что на конец апреля с арестованных счетов "Гугла" было перечислено на депозит судебных приставов-исполнителей 9 миллиардов рублей. "Царьград" в начале апреля сообщил о получении от приставов 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220401/google-1781246548.html

https://ria.ru/20220607/google-1793815367.html

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сша

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Екатерина Зайцева

верховный суд рф, google, телеканал царьград, украина, сша, константин малофеев, технологии, москва, youtube, вооруженные силы рф