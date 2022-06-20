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В США дадут оценку российской стратегии на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
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В США дадут оценку российской стратегии на Украине
В США дадут оценку российской стратегии на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
В США дадут оценку российской стратегии на Украине
Руководство американского военного ведомства в рамках исполнения бюджета на следующий год обяжут подготовить оценку российской стратегии на Украине, говорится в РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:41
2022-06-20T18:41
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Руководство американского военного ведомства в рамках исполнения бюджета на следующий год обяжут подготовить оценку российской стратегии на Украине, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.Как говорится в одном из разделов документа, от министра обороны США потребуется "не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу представить оценку стратегических, операционных и организационных сильных и слабых сторон российской стратегии" в ситуации вокруг Украины.Слушания по проекту бюджета намечены в комитете на среду, 22 июня.
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в мире, украина, сша, россия
18:41 20.06.2022
 
В США дадут оценку российской стратегии на Украине

Руководство американского военного ведомства даст оценку российской стратегии на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Руководство американского военного ведомства в рамках исполнения бюджета на следующий год обяжут подготовить оценку российской стратегии на Украине, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.
Как говорится в одном из разделов документа, от министра обороны США потребуется "не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу представить оценку стратегических, операционных и организационных сильных и слабых сторон российской стратегии" в ситуации вокруг Украины.
Слушания по проекту бюджета намечены в комитете на среду, 22 июня.
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