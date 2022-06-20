https://ria.ru/20220620/ssha-1796837691.html
В США дадут оценку российской стратегии на Украине
В США дадут оценку российской стратегии на Украине - РИА Новости, 20.06.2022
В США дадут оценку российской стратегии на Украине
Руководство американского военного ведомства в рамках исполнения бюджета на следующий год обяжут подготовить оценку российской стратегии на Украине, говорится в РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:41
2022-06-20T18:41
2022-06-20T18:41
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россия
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Руководство американского военного ведомства в рамках исполнения бюджета на следующий год обяжут подготовить оценку российской стратегии на Украине, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.Как говорится в одном из разделов документа, от министра обороны США потребуется "не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу представить оценку стратегических, операционных и организационных сильных и слабых сторон российской стратегии" в ситуации вокруг Украины.Слушания по проекту бюджета намечены в комитете на среду, 22 июня.
https://ria.ru/20220620/ssha-1796747184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия
В США дадут оценку российской стратегии на Украине
Руководство американского военного ведомства даст оценку российской стратегии на Украине