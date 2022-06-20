https://ria.ru/20220620/ssha-1796837691.html

В США дадут оценку российской стратегии на Украине

В США дадут оценку российской стратегии на Украине - РИА Новости, 20.06.2022

В США дадут оценку российской стратегии на Украине

Руководство американского военного ведомства в рамках исполнения бюджета на следующий год обяжут подготовить оценку российской стратегии на Украине, говорится в РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:41

2022-06-20T18:41

2022-06-20T18:41

в мире

украина

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Руководство американского военного ведомства в рамках исполнения бюджета на следующий год обяжут подготовить оценку российской стратегии на Украине, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе.Как говорится в одном из разделов документа, от министра обороны США потребуется "не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу представить оценку стратегических, операционных и организационных сильных и слабых сторон российской стратегии" в ситуации вокруг Украины.Слушания по проекту бюджета намечены в комитете на среду, 22 июня.

https://ria.ru/20220620/ssha-1796747184.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, россия