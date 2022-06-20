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Американский наемник не рекомендует "искателям славы" ехать на Украину - РИА Новости, 20.06.2022
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Американский наемник не рекомендует "искателям славы" ехать на Украину
Американский наемник не рекомендует "искателям славы" ехать на Украину - РИА Новости, 20.06.2022
Американский наемник не рекомендует "искателям славы" ехать на Украину
Американский наемник заявил, что желающим прославится не стоит ехать на Украину и недооценивать силы РФ, мощь которых не сравнить с армией Ирака и талибами*... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:22
2022-06-20T19:12
в мире
мария захарова
россия
украина
харьков
государственный департамент сша
красный крест
талибан
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Американский наемник заявил, что желающим прославится не стоит ехать на Украину и недооценивать силы РФ, мощь которых не сравнить с армией Ирака и талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает американский телеканал CBS.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.Неназванный наемник в интервью телеканалу заявил, что он, Хюйн и Дрюке осознавали риски перед поездкой на Украину. Согласно телеканалу, он также "намекнул", что они, возможно, все же недооценили подавляющее военное преимущество России в огневой мощи, в частности, в контроле над воздушным пространством."Тот, кто приезжает сюда ради эгоистического поиска славы или хочет приехать... только для того, чтобы притвориться и посидеть в палатке, таким людям не стоит и пытаться... Люди должны понимать, насколько тяжелой (ситуация - ред.) может быть. Это не "Талибан". Это не иракская армия. Россияне имеют здесь поддержку с воздуха и превосходство в воздухе. Без сомнения", - заявил наемник.По словам наемника, авантюристы, вероятнее всего, получат ранения или погибнут. "Скорее всего, вы пострадаете. Вас могут убить, или кто-то погибнет из-за вас", - предостерег он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о якобы попавших в плен наемниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские войска на Украине.* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220617/naemnik-1796363434.html
https://ria.ru/20220617/naemniki-1796053804.html
россия
украина
харьков
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в мире, мария захарова, россия, украина, харьков, государственный департамент сша, красный крест, талибан
18:22 20.06.2022 (обновлено: 19:12 20.06.2022)
 
Американский наемник не рекомендует "искателям славы" ехать на Украину

Наемник из США не рекомендует "искателям славы" ехать на Украину и недооценивать Россию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Американский наемник заявил, что желающим прославится не стоит ехать на Украину и недооценивать силы РФ, мощь которых не сравнить с армией Ирака и талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает американский телеканал CBS.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
Украинский военнослужащий на окраине Харькова - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 23:39Специальная военная операция на Украине
Американский наемник рассказал об обстоятельствах сдачи в плен
Неназванный наемник в интервью телеканалу заявил, что он, Хюйн и Дрюке осознавали риски перед поездкой на Украину. Согласно телеканалу, он также "намекнул", что они, возможно, все же недооценили подавляющее военное преимущество России в огневой мощи, в частности, в контроле над воздушным пространством.
"Тот, кто приезжает сюда ради эгоистического поиска славы или хочет приехать... только для того, чтобы притвориться и посидеть в палатке, таким людям не стоит и пытаться... Люди должны понимать, насколько тяжелой (ситуация - ред.) может быть. Это не "Талибан". Это не иракская армия. Россияне имеют здесь поддержку с воздуха и превосходство в воздухе. Без сомнения", - заявил наемник.
По словам наемника, авантюристы, вероятнее всего, получат ранения или погибнут. "Скорее всего, вы пострадаете. Вас могут убить, или кто-то погибнет из-за вас", - предостерег он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о якобы попавших в плен наемниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские войска на Украине.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Минобороны опубликовало статистику по воюющим за Киев иностранным наемникам
* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреМария ЗахароваРоссияУкраинаХарьковГосударственный департамент СШАКрасный КрестТалибан
 
 
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