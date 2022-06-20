18:22 20.06.2022 (обновлено: 19:12 20.06.2022)
Американский наемник не рекомендует "искателям славы" ехать на Украину
Наемник из США не рекомендует "искателям славы" ехать на Украину и недооценивать Россию
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Американский наемник заявил, что желающим прославится не стоит ехать на Украину и недооценивать силы РФ, мощь которых не сравнить с армией Ирака и талибами* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает американский телеканал CBS.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
Неназванный наемник в интервью телеканалу заявил, что он, Хюйн и Дрюке осознавали риски перед поездкой на Украину. Согласно телеканалу, он также "намекнул", что они, возможно, все же недооценили подавляющее военное преимущество России в огневой мощи, в частности, в контроле над воздушным пространством.
"Тот, кто приезжает сюда ради эгоистического поиска славы или хочет приехать... только для того, чтобы притвориться и посидеть в палатке, таким людям не стоит и пытаться... Люди должны понимать, насколько тяжелой (ситуация - ред.) может быть. Это не "Талибан". Это не иракская армия. Россияне имеют здесь поддержку с воздуха и превосходство в воздухе. Без сомнения", - заявил наемник.
По словам наемника, авантюристы, вероятнее всего, получат ранения или погибнут. "Скорее всего, вы пострадаете. Вас могут убить, или кто-то погибнет из-за вас", - предостерег он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о якобы попавших в плен наемниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские войска на Украине.
* движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность