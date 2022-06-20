https://ria.ru/20220620/soglasheniya-1797113757.html

Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей

Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей - РИА Новости, 21.06.2022

Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей

Московская область подписала 40 соглашений на Петербургском международном форуме на общую сумму в 145 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-20T12:41

2022-06-20T12:41

2022-06-21T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

экономика

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московская область подписала 40 соглашений на Петербургском международном форуме на общую сумму в 145 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьёв."Подписали мы 40 соглашений (на Петербургском международном форуме) на 145 миллиардов рублей", - сказал Воробьёв во время совещания с главами округов и региональными министрами.Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2021 года. Подмосковье впервые вошло в тройку лидеров."Вы знаете, что в этой номинации Татарстан занял первое место. Можно и нужно его опыт успешно... также посмотреть и реализовать", - добавил губернатор.

https://realty.ria.ru/20220616/stroitelstvo-1795842848.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)