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Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей - РИА Новости, 21.06.2022
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https://ria.ru/20220620/soglasheniya-1797113757.html
Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей
Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей - РИА Новости, 21.06.2022
Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей
Московская область подписала 40 соглашений на Петербургском международном форуме на общую сумму в 145 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-20T12:41
2022-06-21T17:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
экономика
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московская область подписала 40 соглашений на Петербургском международном форуме на общую сумму в 145 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьёв."Подписали мы 40 соглашений (на Петербургском международном форуме) на 145 миллиардов рублей", - сказал Воробьёв во время совещания с главами округов и региональными министрами.Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2021 года. Подмосковье впервые вошло в тройку лидеров."Вы знаете, что в этой номинации Татарстан занял первое место. Можно и нужно его опыт успешно... также посмотреть и реализовать", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), экономика, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
12:41 20.06.2022 (обновлено: 17:42 21.06.2022)
 

Подмосковье подписало 40 соглашений на ПМЭФ на сумму 145 млрд рублей

© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Московская область подписала 40 соглашений на Петербургском международном форуме на общую сумму в 145 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.
"Подписали мы 40 соглашений (на Петербургском международном форуме) на 145 миллиардов рублей", - сказал Воробьёв во время совещания с главами округов и региональными министрами.
Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума представила результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2021 года. Подмосковье впервые вошло в тройку лидеров.
"Вы знаете, что в этой номинации Татарстан занял первое место. Можно и нужно его опыт успешно... также посмотреть и реализовать", - добавил губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)ЭкономикаПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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