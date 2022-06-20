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Эд Ширан снова стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании - РИА Новости, 20.06.2022
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Культура
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Эд Ширан снова стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании
Эд Ширан снова стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании - РИА Новости, 20.06.2022
Эд Ширан снова стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании
Эд Ширан стал самым прослушиваемым певцом 2021 года в Великобритании, его сингл Bad Habits также стал самым прослушиваемым в стране, сообщает телеканал Sky News РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:59
2022-06-20T14:24
культура
новости культуры
музыка
великобритания
эд ширан
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эд Ширан стал самым прослушиваемым певцом 2021 года в Великобритании, его сингл Bad Habits также стал самым прослушиваемым в стране, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ежегодный чарт, составленный британской компанией Phonographic Performance Limited (PPL).Это второй раз, когда Ширан получает обе награды за один год, и четвертый раз за пять лет, когда удостаивается звания самого прослушиваемого певца Великобритании. В 2017 году певец тоже получил две награды, выпустив альбом Divide и сингл Shape Of You, взорвавший мировые чарты, отмечает Sky News.Эд Ширан – один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности.За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие. Эд Ширан известен такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud.
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новости культуры, музыка, великобритания, эд ширан
13:59 20.06.2022 (обновлено: 14:24 20.06.2022)
 
Эд Ширан снова стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании

Эд Ширан второй раз стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании

© Фото предоставлено пресс-службой исполнителей Эд Ширан и Тейлор Свифт
Эд Ширан и Тейлор Свифт
© Фото предоставлено пресс-службой исполнителей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эд Ширан стал самым прослушиваемым певцом 2021 года в Великобритании, его сингл Bad Habits также стал самым прослушиваемым в стране, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ежегодный чарт, составленный британской компанией Phonographic Performance Limited (PPL).
Это второй раз, когда Ширан получает обе награды за один год, и четвертый раз за пять лет, когда удостаивается звания самого прослушиваемого певца Великобритании. В 2017 году певец тоже получил две награды, выпустив альбом Divide и сингл Shape Of You, взорвавший мировые чарты, отмечает Sky News.
Эд Ширан – один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности.
За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие. Эд Ширан известен такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud.
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