https://ria.ru/20220620/sheeran-1796750901.html

Эд Ширан снова стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании

Эд Ширан снова стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании - РИА Новости, 20.06.2022

Эд Ширан снова стал самым прослушиваемым певцом в Великобритании

Эд Ширан стал самым прослушиваемым певцом 2021 года в Великобритании, его сингл Bad Habits также стал самым прослушиваемым в стране, сообщает телеканал Sky News РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:59

2022-06-20T13:59

2022-06-20T14:24

культура

новости культуры

музыка

великобритания

эд ширан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772323504_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_6bd034ff8b59c4eecc9ff847818fee09.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Эд Ширан стал самым прослушиваемым певцом 2021 года в Великобритании, его сингл Bad Habits также стал самым прослушиваемым в стране, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ежегодный чарт, составленный британской компанией Phonographic Performance Limited (PPL).Это второй раз, когда Ширан получает обе награды за один год, и четвертый раз за пять лет, когда удостаивается звания самого прослушиваемого певца Великобритании. В 2017 году певец тоже получил две награды, выпустив альбом Divide и сингл Shape Of You, взорвавший мировые чарты, отмечает Sky News.Эд Ширан – один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности.За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие. Эд Ширан известен такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud.

https://ria.ru/20220618/skul-1796367638.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, музыка, великобритания, эд ширан