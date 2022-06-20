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В Германии указали на реальное положение дел с попытками изоляции России - РИА Новости, 20.06.2022
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В Германии указали на реальное положение дел с попытками изоляции России
В Германии указали на реальное положение дел с попытками изоляции России - РИА Новости, 20.06.2022
В Германии указали на реальное положение дел с попытками изоляции России
Международный экономический форум в Санкт-Петербурге показал, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, пишет немецкое издание Jungle Welt. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:23
2022-06-20T12:19
си цзиньпин
джо байден
россия
китай
индия
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге показал, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, пишет немецкое издание Jungle Welt.Он обратил внимание на решение целого ряда компаний из Турции, Китая, Индии и многих других стран посетить форум, несмотря на риск санкций. Оно, по словам автора, основано на их желании найти альтернативу западному миру."Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия вел переговоры о расширении индийско-российского фармацевтического сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о дальнейшей интенсификации взаимной торговли, которая по-прежнему процветает, несмотря на конфликт и санкции", — подчеркнул автор статьи Йорг Кронауэр, отметив, что изоляция выглядит иначе.По его словам, многие страны продолжают искать способ покончить с трансатлантическим господством."Россия может внести весомый вклад как в экономическом, так и в политическом отношении; именно это побуждает подавляющее большинство стран отказываться от любых ограничений против России", — подытожили в издании.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.При этом нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Соединенных Штатах. Там инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а стоимость бензина 10 июня впервые в истории поднялась выше пяти долларов за галлон.На фоне падающих рейтингов президент Джо Байден продолжает обвинять в происходящем Россию. Так, он заявлял, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин". Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет". Он также отметил, что действия самих США привели к нынешнему скачку цен на энергоносители.
https://ria.ru/20220620/peregovory-1796639353.html
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си цзиньпин, джо байден, россия, китай, индия, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
09:23 20.06.2022 (обновлено: 12:19 20.06.2022)
 
В Германии указали на реальное положение дел с попытками изоляции России

Jungle Welt пишет, что Россия внесет весомый вклад в новый миропорядок

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге показал, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, пишет немецкое издание Jungle Welt.
Он обратил внимание на решение целого ряда компаний из Турции, Китая, Индии и многих других стран посетить форум, несмотря на риск санкций. Оно, по словам автора, основано на их желании найти альтернативу западному миру.
"Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия вел переговоры о расширении индийско-российского фармацевтического сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о дальнейшей интенсификации взаимной торговли, которая по-прежнему процветает, несмотря на конфликт и санкции", — подчеркнул автор статьи Йорг Кронауэр, отметив, что изоляция выглядит иначе.
По его словам, многие страны продолжают искать способ покончить с трансатлантическим господством.
"Россия может внести весомый вклад как в экономическом, так и в политическом отношении; именно это побуждает подавляющее большинство стран отказываться от любых ограничений против России", — подытожили в издании.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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При этом нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Соединенных Штатах. Там инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а стоимость бензина 10 июня впервые в истории поднялась выше пяти долларов за галлон.
На фоне падающих рейтингов президент Джо Байден продолжает обвинять в происходящем Россию. Так, он заявлял, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин". Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет". Он также отметил, что действия самих США привели к нынешнему скачку цен на энергоносители.
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