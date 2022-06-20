https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796657081.html

В Германии указали на реальное положение дел с попытками изоляции России

В Германии указали на реальное положение дел с попытками изоляции России - РИА Новости, 20.06.2022

В Германии указали на реальное положение дел с попытками изоляции России

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге показал, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, пишет немецкое издание Jungle Welt. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:23

2022-06-20T09:23

2022-06-20T12:19

си цзиньпин

джо байден

россия

китай

индия

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152231/26/1522312663_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec10c3df4f7133f5a3265c12b670ebc2.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Международный экономический форум в Санкт-Петербурге показал, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, пишет немецкое издание Jungle Welt.Он обратил внимание на решение целого ряда компаний из Турции, Китая, Индии и многих других стран посетить форум, несмотря на риск санкций. Оно, по словам автора, основано на их желании найти альтернативу западному миру."Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия вел переговоры о расширении индийско-российского фармацевтического сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о дальнейшей интенсификации взаимной торговли, которая по-прежнему процветает, несмотря на конфликт и санкции", — подчеркнул автор статьи Йорг Кронауэр, отметив, что изоляция выглядит иначе.По его словам, многие страны продолжают искать способ покончить с трансатлантическим господством."Россия может внести весомый вклад как в экономическом, так и в политическом отношении; именно это побуждает подавляющее большинство стран отказываться от любых ограничений против России", — подытожили в издании.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.При этом нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Соединенных Штатах. Там инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а стоимость бензина 10 июня впервые в истории поднялась выше пяти долларов за галлон.На фоне падающих рейтингов президент Джо Байден продолжает обвинять в происходящем Россию. Так, он заявлял, что Штаты "никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин". Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер отметил, что подобные утверждения рассчитаны на тех, "кто читать и писать не умеет". Он также отметил, что действия самих США привели к нынешнему скачку цен на энергоносители.

https://ria.ru/20220620/peregovory-1796639353.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

си цзиньпин, джо байден, россия, китай, индия, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии