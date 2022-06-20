https://ria.ru/20220620/rossiya-1796817982.html

Двоих жителей Рязанской области заподозрили в убийстве двух таксистов

Двоих жителей Рязанской области заподозрили в убийстве двух таксистов - РИА Новости, 20.06.2022

Двоих жителей Рязанской области заподозрили в убийстве двух таксистов

Двое жителей Рязанской области подозреваются в убийстве двух таксистов, по версии следствия, они заказывали такси, в пути предлагали сократить дорогу через... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:20

2022-06-20T17:20

2022-06-20T17:23

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Двое жителей Рязанской области подозреваются в убийстве двух таксистов, по версии следствия, они заказывали такси, в пути предлагали сократить дорогу через песчаный карьер, где убивали водителей, сообщает СК РФ.Сообщается, что 17 июня на территории недействующего песчаного карьера, расположенного недалеко от села Голенищево Чучковского района, были обнаружены два тела местных жителей 1948 года рождения и 1990 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве задержали двух жителей поселка Авангард Чучковского района 1999 и 2001 годов рождения."В ходе расследования уголовного дела было установлено, что подозреваемые на автовокзалах областного центра нанимали такси и просили отвезти их в Чучковский район, предлагая сократить дорогу через песчаный карьер, где жестоко расправлялись с водителями транспортных средств, завладевая их имуществом", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обыске у подозреваемых нашли вещи убитых и орудие преступления."Автомобиль одного из убитых также был обнаружен в лесополосе в районе поселка Авангард Чучковского района, второй - на территории песчаного карьера", - информирует следствие.

https://ria.ru/20220601/prestupnost-1792262237.html

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происшествия