Запорожская область должна стать частью России, заявили в ВГА региона
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что регион должен войти в состав России
Мужчина на улице в Бердянске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Запорожская область должна стать частью России, другого пути у региона нет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Нам не быть серой зоной, не быть какой-то квазиреспубликой народной, еще кем-то. Нам надо быть Россией, другого пути у нас нет. Мы или будем Россией, или нас не будет вообще. Здесь дилемма очень простая, - это борьба за выживание, тем более, когда многие тысячи людей не просто поверили в Россию, а поверили в то, что это может быть реализовано достаточно быстро. Мы не ползем по этому пути, не идем, а можно сказать, бежим хорошим темпом и намного быстрее, чем даже можем себе об этом представить", - сказал Рогов в эфире "Соловьев LIVE".
По его словам, регион шаг за шагом приближается к своей цели - возвращение в родную гавань.
"Люди это прекрасно понимают, знают, уверены, именно поэтому готовы стоять сколько угодно в очередях за получением паспорта", - сказал Рогов.
По его словам, российские регионы, среди которых особенно Крым, помогают области в интеграции и переходе на российские стандарты, в том числе в системе образования.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.