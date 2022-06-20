https://ria.ru/20220620/rossiya-1796707711.html

Запорожская область должна стать частью России, заявили в ВГА региона

Запорожская область должна стать частью России, заявили в ВГА региона - РИА Новости, 20.06.2022

Запорожская область должна стать частью России, заявили в ВГА региона

Запорожская область должна стать частью России, другого пути у региона нет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:13

2022-06-20T12:13

2022-06-20T12:13

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россия

запорожская область

херсонская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Запорожская область должна стать частью России, другого пути у региона нет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Нам не быть серой зоной, не быть какой-то квазиреспубликой народной, еще кем-то. Нам надо быть Россией, другого пути у нас нет. Мы или будем Россией, или нас не будет вообще. Здесь дилемма очень простая, - это борьба за выживание, тем более, когда многие тысячи людей не просто поверили в Россию, а поверили в то, что это может быть реализовано достаточно быстро. Мы не ползем по этому пути, не идем, а можно сказать, бежим хорошим темпом и намного быстрее, чем даже можем себе об этом представить", - сказал Рогов в эфире "Соловьев LIVE".По его словам, регион шаг за шагом приближается к своей цели - возвращение в родную гавань."Люди это прекрасно понимают, знают, уверены, именно поэтому готовы стоять сколько угодно в очередях за получением паспорта", - сказал Рогов.По его словам, российские регионы, среди которых особенно Крым, помогают области в интеграции и переходе на российские стандарты, в том числе в системе образования.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220617/genotsid-1795961747.html

россия

запорожская область

херсонская область

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, запорожская область, херсонская область , республика крым