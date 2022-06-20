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Роспотребнадзор продолжает контакты с зарубежными коллегами, заявила Попова - РИА Новости, 20.06.2022
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Роспотребнадзор продолжает контакты с зарубежными коллегами, заявила Попова
Роспотребнадзор продолжает контакты с зарубежными коллегами, заявила Попова - РИА Новости, 20.06.2022
Роспотребнадзор продолжает контакты с зарубежными коллегами, заявила Попова
Роспотребнадзор не прекратил контакты с коллегами из других стран, несмотря на политическую ситуацию, информацию от России никто не закрывает, заявила в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:32
2022-06-20T10:34
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
воз
в мире
анна попова
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не прекратил контакты с коллегами из других стран, несмотря на политическую ситуацию, информацию от России никто не закрывает, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы работаем в плотном контакте, получаем всю необходимую информацию, никто ее от нас не закрывает. По той же оспе обезьян нас приглашают на все рабочие группы", - сказала Попова.Она отметила, что коллеги в других странах на площадке ВОЗ работают профессионально, они понимают, что без России в мире, полном эпидемиологических угроз, обойтись нельзя.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, воз, в мире, анна попова, санкции в отношении россии
10:32 20.06.2022 (обновлено: 10:34 20.06.2022)
 
Роспотребнадзор продолжает контакты с зарубежными коллегами, заявила Попова

Попова: Роспотребнадзор контактирует с зарубежными коллегами, несмотря на политику

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не прекратил контакты с коллегами из других стран, несмотря на политическую ситуацию, информацию от России никто не закрывает, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день мы работаем в плотном контакте, получаем всю необходимую информацию, никто ее от нас не закрывает. По той же оспе обезьян нас приглашают на все рабочие группы", - сказала Попова.
Она отметила, что коллеги в других странах на площадке ВОЗ работают профессионально, они понимают, что без России в мире, полном эпидемиологических угроз, обойтись нельзя.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября 2021, 10:19
Голикова рассказала о проекте "санитарного щита"
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияВОЗВ миреАнна ПоповаСанкции в отношении России
 
 
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