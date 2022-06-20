https://ria.ru/20220620/rospotrebnadzor-1796671423.html

Роспотребнадзор продолжает контакты с зарубежными коллегами, заявила Попова

Роспотребнадзор продолжает контакты с зарубежными коллегами, заявила Попова - РИА Новости, 20.06.2022

Роспотребнадзор продолжает контакты с зарубежными коллегами, заявила Попова

Роспотребнадзор не прекратил контакты с коллегами из других стран, несмотря на политическую ситуацию, информацию от России никто не закрывает, заявила в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:32

2022-06-20T10:32

2022-06-20T10:34

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

воз

в мире

анна попова

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не прекратил контакты с коллегами из других стран, несмотря на политическую ситуацию, информацию от России никто не закрывает, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы работаем в плотном контакте, получаем всю необходимую информацию, никто ее от нас не закрывает. По той же оспе обезьян нас приглашают на все рабочие группы", - сказала Попова.Она отметила, что коллеги в других странах на площадке ВОЗ работают профессионально, они понимают, что без России в мире, полном эпидемиологических угроз, обойтись нельзя.

https://ria.ru/20210903/golikova-1748491080.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, воз, в мире, анна попова, санкции в отношении россии