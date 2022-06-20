Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС
Российский Красный Крест создаст базу регионов риска, которая поможет готовиться к ЧС
© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание офиса российского Красного креста в Москве
Здание офиса российского Красного креста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский Красный Крест планирует внедрить в электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца единую базу рискованных регионов в каждой из существующих стран, которая поможет их заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук предложил внедрить на платформу IFRC GO оперативную базу данных по наиболее рискованным с точки зрения угрозы ЧС регионам каждого государства. Мы предполагаем, что каждое Национальное Общество будет передавать Федерации данные по своим рискованным регионам и их потребностям в случае возникновения ЧС, а также по примерному охвату людей, которые живут в этих регионах и могут нуждаться в помощи. Затем они будут объединяться в единую базу, вид которой сейчас находится в разработке... Такая база данных поможет заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, а также обеспечить эффективную взаимопомощь Национальных Обществ друг другу," - рассказали в пресс-службе РКК.
По словам пресс-службы, базу внедрят на сервис Красного Креста и Красного Полумесяца IFRC GO, который объединяет информацию о чрезвычайных ситуациях.