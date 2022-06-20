https://ria.ru/20220620/regiony-1796758916.html

Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС

Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС - РИА Новости, 20.06.2022

Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС

Российский Красный Крест планирует внедрить в электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца единую базу рискованных регионов в каждой из существующих... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:36

2022-06-20T14:36

2022-06-20T14:36

красный крест

российский красный крест

красный полумесяц

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский Красный Крест планирует внедрить в электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца единую базу рискованных регионов в каждой из существующих стран, которая поможет их заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук предложил внедрить на платформу IFRC GO оперативную базу данных по наиболее рискованным с точки зрения угрозы ЧС регионам каждого государства. Мы предполагаем, что каждое Национальное Общество будет передавать Федерации данные по своим рискованным регионам и их потребностям в случае возникновения ЧС, а также по примерному охвату людей, которые живут в этих регионах и могут нуждаться в помощи. Затем они будут объединяться в единую базу, вид которой сейчас находится в разработке... Такая база данных поможет заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, а также обеспечить эффективную взаимопомощь Национальных Обществ друг другу," - рассказали в пресс-службе РКК.По словам пресс-службы, базу внедрят на сервис Красного Креста и Красного Полумесяца IFRC GO, который объединяет информацию о чрезвычайных ситуациях.

https://ria.ru/20220619/rokka-1796589502.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

красный крест, российский красный крест, красный полумесяц