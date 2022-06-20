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Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС - РИА Новости, 20.06.2022
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Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС
Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС - РИА Новости, 20.06.2022
Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС
Российский Красный Крест планирует внедрить в электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца единую базу рискованных регионов в каждой из существующих... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:36
2022-06-20T14:36
красный крест
российский красный крест
красный полумесяц
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский Красный Крест планирует внедрить в электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца единую базу рискованных регионов в каждой из существующих стран, которая поможет их заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук предложил внедрить на платформу IFRC GO оперативную базу данных по наиболее рискованным с точки зрения угрозы ЧС регионам каждого государства. Мы предполагаем, что каждое Национальное Общество будет передавать Федерации данные по своим рискованным регионам и их потребностям в случае возникновения ЧС, а также по примерному охвату людей, которые живут в этих регионах и могут нуждаться в помощи. Затем они будут объединяться в единую базу, вид которой сейчас находится в разработке... Такая база данных поможет заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, а также обеспечить эффективную взаимопомощь Национальных Обществ друг другу," - рассказали в пресс-службе РКК.По словам пресс-службы, базу внедрят на сервис Красного Креста и Красного Полумесяца IFRC GO, который объединяет информацию о чрезвычайных ситуациях.
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красный крест, российский красный крест, красный полумесяц
14:36 20.06.2022
 
Российский Красный Крест создаст базу регионов риска для подготовки к ЧС

Российский Красный Крест создаст базу регионов риска, которая поможет готовиться к ЧС

© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание офиса российского Красного креста в Москве
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Здание офиса российского Красного креста в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский Красный Крест планирует внедрить в электронную карту Красного Креста и Красного Полумесяца единую базу рискованных регионов в каждой из существующих стран, которая поможет их заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук предложил внедрить на платформу IFRC GO оперативную базу данных по наиболее рискованным с точки зрения угрозы ЧС регионам каждого государства. Мы предполагаем, что каждое Национальное Общество будет передавать Федерации данные по своим рискованным регионам и их потребностям в случае возникновения ЧС, а также по примерному охвату людей, которые живут в этих регионах и могут нуждаться в помощи. Затем они будут объединяться в единую базу, вид которой сейчас находится в разработке... Такая база данных поможет заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, а также обеспечить эффективную взаимопомощь Национальных Обществ друг другу," - рассказали в пресс-службе РКК.
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 18:50
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По словам пресс-службы, базу внедрят на сервис Красного Креста и Красного Полумесяца IFRC GO, который объединяет информацию о чрезвычайных ситуациях.
 
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