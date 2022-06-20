https://ria.ru/20220620/razvozhaev-1796882378.html

Атака на буровые вышки не останется безнаказанной, заявил Развожаев

Атака на буровые вышки не останется безнаказанной, заявил Развожаев - РИА Новости, 20.06.2022

Атака на буровые вышки не останется безнаказанной, заявил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атаковать вышки "Черноморнефтегаза" могли только обезумевшие от бессилия террористы, и заверил, что это не... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:10

2022-06-20T20:10

2022-06-20T20:10

в мире

украина

черное море

черноморнефтегаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765662108_0:132:2996:1817_1920x0_80_0_0_e7724bc285bc0101b6a1274295951252.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атаковать вышки "Черноморнефтегаза" могли только обезумевшие от бессилия террористы, и заверил, что это не останется безнаказанным."Это нападение, как и все, что делает сейчас Украина – безумно и бездумно. Это гражданский объект, где работают мирные люди, и вывод его из строя никак не влияет на газоснабжение полуострова. Так ведут себя обезумевшие от бессилия - террористы. И это, конечно, не останется безнаказанным", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, работа по добыче газа на атакованных вышках приостановлена.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека - они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.

https://ria.ru/20220620/minzdrav-1796821398.html

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796767882.html

украина

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, черное море, черноморнефтегаз