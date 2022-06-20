https://ria.ru/20220620/razvozhaev-1796882378.html
Атака на буровые вышки не останется безнаказанной, заявил Развожаев
Атака на буровые вышки не останется безнаказанной, заявил Развожаев - РИА Новости, 20.06.2022
Атака на буровые вышки не останется безнаказанной, заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атаковать вышки "Черноморнефтегаза" могли только обезумевшие от бессилия террористы, и заверил, что это не... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:10
2022-06-20T20:10
2022-06-20T20:10
в мире
украина
черное море
черноморнефтегаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атаковать вышки "Черноморнефтегаза" могли только обезумевшие от бессилия террористы, и заверил, что это не останется безнаказанным."Это нападение, как и все, что делает сейчас Украина – безумно и бездумно. Это гражданский объект, где работают мирные люди, и вывод его из строя никак не влияет на газоснабжение полуострова. Так ведут себя обезумевшие от бессилия - террористы. И это, конечно, не останется безнаказанным", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, работа по добыче газа на атакованных вышках приостановлена.Украинская армия утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения пострадали три человека - они получили ожоги и осколочные ранения, семь пропали без вести, их поиски продолжаются. Проведена эвакуация персонала.
https://ria.ru/20220620/minzdrav-1796821398.html
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в мире, украина, черное море, черноморнефтегаз
Атака на буровые вышки не останется безнаказанной, заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Развожаев: атака на буровые вышки не останется безнаказанной