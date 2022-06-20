07:34 20.06.2022 (обновлено: 07:41 20.06.2022)
Брянский губернатор рассказал о пострадавшем при обстреле Суземки
Глава Брянской области Богомаз: у пострадавшего при обстреле Суземки осколочное ранение
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Житель поселка Суземка, подвергшегося обстрелу со стороны Украины, получил легкое осколочное ранение мягких тканей, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Атака ВСУ на населенный пункт произошла рано утром.
"По уточненной информации, в результате обстрела поселка Суземка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое осколочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется", — отметил Богомаз.
Глава региона добавил, что в поселке поврежден один частный жилой дом и окна двух трехэтажных многоквартирных жилых домов.
Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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