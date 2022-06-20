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Брянский губернатор рассказал о пострадавшем при обстреле Суземки

Брянский губернатор рассказал о пострадавшем при обстреле Суземки - РИА Новости, 20.06.2022

Брянский губернатор рассказал о пострадавшем при обстреле Суземки

Житель поселка Суземка, подвергшегося обстрелу со стороны Украины, получил легкое осколочное ранение мягких тканей, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T07:34

2022-06-20T07:34

2022-06-20T07:41

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

украина

брянская область

александр богомаз

москва

россия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Житель поселка Суземка, подвергшегося обстрелу со стороны Украины, получил легкое осколочное ранение мягких тканей, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.Атака ВСУ на населенный пункт произошла рано утром.Глава региона добавил, что в поселке поврежден один частный жилой дом и окна двух трехэтажных многоквартирных жилых домов.Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/obstrel-1795124746.html

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происшествия, вооруженные силы украины, украина, брянская область, александр богомаз, москва, россия