https://ria.ru/20220620/profilaktika-1796727122.html

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня - РИА Новости, 20.06.2022

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:55

2022-06-20T12:55

2022-06-20T12:55

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед значимыми праздниками.В комплексе городского хозяйства добавили, что в мероприятии примут участие победители конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь", который проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этом году акция объединила почти 10 тысяч семей из 79 регионов России.Заммэра напомнил, что священный огонь впервые зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.

https://ria.ru/20220620/ukazateli-1796722541.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, россия, москва