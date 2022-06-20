https://ria.ru/20220620/profilaktika-1796727122.html
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня - РИА Новости, 20.06.2022
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:55
2022-06-20T12:55
2022-06-20T12:55
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед значимыми праздниками.В комплексе городского хозяйства добавили, что в мероприятии примут участие победители конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь", который проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этом году акция объединила почти 10 тысяч семей из 79 регионов России.Заммэра напомнил, что священный огонь впервые зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.
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городское хозяйство москвы, общество, россия, москва
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в 18.00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты городского газового хозяйства", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед значимыми праздниками.
В комплексе городского хозяйства добавили, что в мероприятии примут участие победители конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь", который проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этом году акция объединила почти 10 тысяч семей из 79 регионов России
.
"Работы по профилактике занимают примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль. На это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, после завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что священный огонь впервые зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.