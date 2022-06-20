Рейтинг@Mail.ru
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220620/profilaktika-1796727122.html
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня - РИА Новости, 20.06.2022
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:55
2022-06-20T12:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787511773_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1b00faaac26b757be6f943c53537d68c.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед значимыми праздниками.В комплексе городского хозяйства добавили, что в мероприятии примут участие победители конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь", который проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этом году акция объединила почти 10 тысяч семей из 79 регионов России.Заммэра напомнил, что священный огонь впервые зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.
https://ria.ru/20220620/ukazateli-1796722541.html
https://ria.ru/20220417/moskva-1783966523.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787511773_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_7dcab54fb138f8803aa1ed372c9208a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, россия, москва
12:55 20.06.2022
 

Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСпециалисты АО "Мосгаз" проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe
Специалисты АО Мосгаз проводят профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском садe - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня в 18.00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты городского газового хозяйства", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем. Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед значимыми праздниками.
Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 10:12Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Новые указатели появятся в Москве перед годовщиной начала ВОВ
В комплексе городского хозяйства добавили, что в мероприятии примут участие победители конкурса "Рисуем с детьми Вечный огонь", который проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этом году акция объединила почти 10 тысяч семей из 79 регионов России.
"Работы по профилактике занимают примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль. На это время священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, после завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что священный огонь впервые зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.
Специалисты готовят к новому сезону фонтанный комплекс Годы войны на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 14:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве подготовили к новому сезону фонтанный комплекс "Годы войны"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала