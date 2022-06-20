От молодежного стартапа – до собственного дела: проекты ДПИР в помощь
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Участницы проекта "Бизнес уикенд"
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Москва поощряет и активно развивает все формы предпринимательства. По последним данным, число самозанятых в российской столице превысило миллион человек – это примерно 15% от всех работающих в городе. Только за первые четыре месяца текущего года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,3 миллиарда рублей.
Рост самозанятости – один из важнейших трендов развития современного рынка труда. А потому так важно работать на перспективу. С этой целью московский департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) реализует ряд проектов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи. В частности, тысячи слушателей прошли за три года через проект "Бизнес уикенд", благодаря которому около 8,8 тысячи выпускников зарегистрировались как самозанятые, порядка трех сотен – как индивидуальные предприниматели, а шестеро открыли свои фирмы. Наконец, свыше тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили в рамках проекта образовательную поддержку. О том, как работают эти меры поддержки, корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказали выпускники "Бизнес уикенда" и члены клуба Business Update – молодые предприниматели, у которых всё получилось.
"Я давно шла к своему делу, но стартануть смогла благодаря "Бизнес уикенду". Это был случай. Я наткнулась на объявление в соцсети о проекте – таких предложений много, но они, как правило, коммерческие и стоят больших денег, а тут – бесплатно. Я заполнила анкету и попала сначала на одну ступень проекта, потом на другую. Оба раза ко мне прикрепляли куратора, и со вторым мы уже четко шли к цели – к моей собственной студии. Это были персональные консультации – 12 встреч. Куратор обозначал задачи, которые необходимо решить, мотивировал на новые идеи по привлечению клиентов, по раскрутке компании, потом мы обсуждали результат, что-то корректировали – это многое мне дало в плане нового взгляда на проект, помогло избежать ошибок, а главное, я открыла свое дело", - рассказала РИА Новости основатель студии живописи и рисунка "Ocean" в Зеленограде, художник и архитектор Екатерина Мельникова.
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Участница проекта "Бизнес уикенд" Екатерина Мельникова
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Участница проекта "Бизнес уикенд" Екатерина Мельникова
О собственной студии выпускница МАРХИ мечтала несколько лет, но не хватало средств, знаний и опыта. Сегодня она самозанятая, но уже думает о расширении дела и переходе в новый статус индивидуального предпринимателя.
"Мой бюджет на старте составлял 90 тысяч рублей на всё: на ремонт, закупку материалов и рекламу. И вот такая поддержка в виде куратора-предпринимателя стала для меня прорывом. У меня, правда, было помещение, но в ужасном состоянии. Я своими руками сделала ремонт, поэтому уложилась в 20 тысяч рублей, и привлекла первых клиентов через соцсети. Первые два месяца было не больше десяти учеников, а сейчас их в среднем до сорока. И в моей команде уже есть еще одна девушка-художник, которая тоже ведет учеников. Люди приходят разные: есть дети, которых привели родители, есть взрослые, есть пенсионеры, желающие попробовать что-то новое, есть абитуриенты, которые планируют поступать в профильные вузы", - поделилась Екатерина.
Несмотря на распространенное мнение о том, что для рисования нужны особые задатки, художником может стать каждый, если есть желание, трудолюбие и вдохновляющий наставник, уверена Екатерина. Теперь, когда у нее уже есть любимое детище, она мечтает открыть филиал студии и начать преподавать живопись онлайн.
16 августа 2021, 12:01Москвичам предлагают получить новые компетенции в программе "Бизнес уикенд"
У проекта "Бизнес уикенд" много программ: мотивационные тренинги, преакселератор, акселератор, "Бизнес уикенд. Старт" и "Бизнес уикенд. Компетенции". Некоторые его выпускники не только добились успехов в бизнесе, но и сами выступают мотиваторами для нового поколения бизнесменов. В их числе – молодой предприниматель Олег Тарасов, основатель проекта "ЕГЭПРОРЫВ.РФ", выпускник "Бизнес уикенда" и член клуба Business Update. А своего рода трамплином для него стал образовательный марафон Sprint UP – еще один проект департамента.
"Имя Олега Тарасова, студента НИТУ МИСиС, сейчас у многих на слуху. Когда-то он прошел несколько тренингов "Бизнес уикенда", а в 2020 году Олег, как и десять тысяч студентов Москвы, принял участие и в образовательном марафоне Sprint UP и стал его победителем. Благодаря этой победе венчурные инвесторы заметили и оценили его стартап – платформу "ЕГЭПРОРЫВ". Всего за год Олег развил идею до проекта стоимостью в 60 миллионов рублей. По версии Сколково, он вошел в тройку сильнейших стартапов 2021 года. И у него столько энергии и желания помогать таким же, как он, целеустремленным ребятам, что я регулярно встречаю его на мотивационных мероприятиях для молодежи", - рассказал РИА Новости руководитель ДПИР Алексей Фурсин.
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Награждение победителей образовательного марафона Sprint UP
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Награждение победителей образовательного марафона Sprint UP
Чем же так хороша созданная командой Олега онлайн-платформа по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике?
"Представьте, есть точка А – начальный уровень знаний и точка В – желаемый результат. И есть образовательная траектория, которую мы должны выстроить для достижения целей с учетом управления рисками. По сути, мы предлагаем в обучении то же, что и компания Uber сделала в сфере вызова такси. Сегодня никто из конкурентов не готов предоставлять гарантию, а мы готовы. В этом и заключается уникальность нашей бизнес-модели. То есть искусственный интеллект непрерывно оценивает знания школьников и выстраивает индивидуальную учебную программу на основе результатов тестов. В процессе обучения система находит пробелы в знаниях и предлагает следующий урок, чтобы их восполнить", - пояснил Тарасов.
Он добавил, что на онлайн-площадке также проходят вебинары, где преподаватели объясняют задачи повышенной сложности, и пробные экзамены. Обучение ведут специалисты по подготовке к ЕГЭ, в том числе, победители конкурса "Лучший учитель России".
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Олег Тарасов представляет свой проект "ЕГЭПРОРЫВ.РФ"
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Олег Тарасов представляет свой проект "ЕГЭПРОРЫВ.РФ"
"Я прошел акселератор от "Бизнес уикенда", с интересом посещаю мероприятия клуба Business Update. Это полезное окружение. Связи, контакты и, конечно, новые знания, возможность перенимать опыт, а теперь уже и делиться им", - рассказал Олег.
Что касается молодежного клуба Business Update, он был задуман, чтобы поддержать выпускников проекта "Бизнес уикенд" и всех молодых предпринимателей города на непростом пути их становления.
Главный акцент в клубе сделан на активный нетворкинг. И речь не только о деловых контактах – члены клуба вместе занимаются спортом, играют в бизнес-мафию, организуют "спиддейтинг" – быстрые бизнес-знакомства. Что касается обучающих активностей, в клубе проходят вебинары и бизнес-завтраки на темы продаж, продвижения, инвестиций, рекламы, копирайтинга, основ бухгалтерии. Стать участником клуба Business Update очень просто: достаточно подать заявку на сайте - бизнес-платформе для самых предприимчивых.
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Стоит отметить, что в числе выпускников "Бизнес уикенда" и членов клуба Business Update не только те, кто, говоря на молодежном сленге, "топит" за свой проект. Некоторые, благодаря таким встречам, находят свою нишу, единомышленников и команду, определяются с вектором развития бизнеса или же просто приходят за информационной поддержкой и новыми связями.
"В клубе Business Update как активные участники мы пока новички, хотя зарегистрировался я давно, решив, что это полезное сообщество. Кстати, наша активность в клубе началась даже не с бизнес-мероприятия, а с игры в мафию – там есть и такие встречи. В тот день ко мне подошел один из организаторов и предложил поучаствовать в бизнес-завтраке другого конструкторского бюро, то есть конкурирующей фирмы. Мы ждем этой встречи и заранее благодарим за нее клуб. Это очень интересно, поскольку компания не просто наш конкурент на рынке – у нас есть конкретные продукты, за которые мы боролись. Любопытно и познакомиться, и пообщаться, и посмотреть", - рассказал РИА Новости член команды "Конструкторское Бюро Warp DM" Александр Косарев.
Как зарегистрированная фирма команда существует два года. До этого ее создатели – их трое – работали в разных компаниях, а на досуге проектировали устройства. Такое вот хобби: промышленный дизайн, 3D-моделирование, аниматроника, экзопротезирование… Но пришла пора выходить на новый уровень.
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Команда "Конструкторское Бюро Warp DM" (участники Business Update)
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Команда "Конструкторское Бюро Warp DM" (участники Business Update)
"По сути, мы инженерная команда на аутсорсе. Занимаемся проектированием приборов, устройств, конвейерных линий, специфического оборудования под заказ. Основная наша специализация – это подвижная механика разного уровня точности: начиная с аниматроники и заканчивая медоборудованием, где точность измеряется десятыми долями миллиметра. Проектируем и производим под ключ – с нуля, когда прибора или устройства еще не существует, но он нужен заказчику для его целей. С нуля – и до отладки на прототипе, на мелкой серии и до выхода в серийное производство. Занимаемся авторским надзором, подбором подрядчиков, составлением конструкторской документации, помогаем клиенту при запуске в производство. А еще перепроектируем импортные приборы и устройства под импортозамещение", - поделился Александр.
Его ключевая задача в команде – расшифровывать потребности клиентов, переводя их "с человеческого языка на инженерный и обратно". Помимо поиска заказчиков и взаимодействия с ними, он решает административные вопросы и отвечает за пиар.
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"Конечно, мы состоявшаяся команда. Но заинтересованы в той синергии, что может дать Business Update. Кстати, в клубе есть люди, которые разрабатывают технические продукты идейно, знают, чего хотят, но у них нет инженерных компетенций. И тут мы можем быть друг другу полезны. Благодаря клубу мы уже побывали на дельных бизнес-мероприятиях, познакомились с ребятами, которые занимаются зарядными станциями для электротранспорта, - есть намерение с ними поработать. А еще познакомились с Алексеем Фурсиным – главой департамента предпринимательства, и он теперь о нас знает, что тоже хорошо", - заметил Александр.
По словам самого Фурсина, число участников молодежного клуба Business Update уже превысило 90 тысяч человек.
"Только за минувший год около ста молодых предпринимателей нашли в клубе бизнес-партнеров, примерно 450 участников получили личные консультации от гуру бизнеса, около полусотни человек открыли свое дело и тридцать участников вывели бизнес на новый уровень, увеличив его обороты кто в два, а кто и в тысячу раз. Согласитесь, впечатляет. А через "Бизнес уикенд" за три года прошло почти 170 тысяч школьников и студентов", - заключил он.
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"Участники клуба Business Update
© Фото : АНО "Развитие человеческого капитала"
Участники клуба Business Update