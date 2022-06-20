https://ria.ru/20220620/proekty-1796744588.html

От молодежного стартапа – до собственного дела: проекты ДПИР в помощь

От молодежного стартапа – до собственного дела: проекты ДПИР в помощь - РИА Новости, 20.06.2022

От молодежного стартапа – до собственного дела: проекты ДПИР в помощь

Москва поощряет и активно развивает все формы предпринимательства. По последним данным, число самозанятых в российской столице превысило миллион человек – это... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:43

2022-06-20T13:43

2022-06-20T13:43

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796740206_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3d04727ad34fe5bb3745bcb26b5dc9df.jpg

Москва поощряет и активно развивает все формы предпринимательства. По последним данным, число самозанятых в российской столице превысило миллион человек – это примерно 15% от всех работающих в городе. Только за первые четыре месяца текущего года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,3 миллиарда рублей.Рост самозанятости – один из важнейших трендов развития современного рынка труда. А потому так важно работать на перспективу. С этой целью московский департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) реализует ряд проектов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи. В частности, тысячи слушателей прошли за три года через проект "Бизнес уикенд", благодаря которому около 8,8 тысячи выпускников зарегистрировались как самозанятые, порядка трех сотен – как индивидуальные предприниматели, а шестеро открыли свои фирмы. Наконец, свыше тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили в рамках проекта образовательную поддержку. О том, как работают эти меры поддержки, корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказали выпускники "Бизнес уикенда" и члены клуба Business Update – молодые предприниматели, у которых всё получилось."Я давно шла к своему делу, но стартануть смогла благодаря "Бизнес уикенду". Это был случай. Я наткнулась на объявление в соцсети о проекте – таких предложений много, но они, как правило, коммерческие и стоят больших денег, а тут – бесплатно. Я заполнила анкету и попала сначала на одну ступень проекта, потом на другую. Оба раза ко мне прикрепляли куратора, и со вторым мы уже четко шли к цели – к моей собственной студии. Это были персональные консультации – 12 встреч. Куратор обозначал задачи, которые необходимо решить, мотивировал на новые идеи по привлечению клиентов, по раскрутке компании, потом мы обсуждали результат, что-то корректировали – это многое мне дало в плане нового взгляда на проект, помогло избежать ошибок, а главное, я открыла свое дело", - рассказала РИА Новости основатель студии живописи и рисунка "Ocean" в Зеленограде, художник и архитектор Екатерина Мельникова.О собственной студии выпускница МАРХИ мечтала несколько лет, но не хватало средств, знаний и опыта. Сегодня она самозанятая, но уже думает о расширении дела и переходе в новый статус индивидуального предпринимателя."Мой бюджет на старте составлял 90 тысяч рублей на всё: на ремонт, закупку материалов и рекламу. И вот такая поддержка в виде куратора-предпринимателя стала для меня прорывом. У меня, правда, было помещение, но в ужасном состоянии. Я своими руками сделала ремонт, поэтому уложилась в 20 тысяч рублей, и привлекла первых клиентов через соцсети. Первые два месяца было не больше десяти учеников, а сейчас их в среднем до сорока. И в моей команде уже есть еще одна девушка-художник, которая тоже ведет учеников. Люди приходят разные: есть дети, которых привели родители, есть взрослые, есть пенсионеры, желающие попробовать что-то новое, есть абитуриенты, которые планируют поступать в профильные вузы", - поделилась Екатерина.Несмотря на распространенное мнение о том, что для рисования нужны особые задатки, художником может стать каждый, если есть желание, трудолюбие и вдохновляющий наставник, уверена Екатерина. Теперь, когда у нее уже есть любимое детище, она мечтает открыть филиал студии и начать преподавать живопись онлайн.У проекта "Бизнес уикенд" много программ: мотивационные тренинги, преакселератор, акселератор, "Бизнес уикенд. Старт" и "Бизнес уикенд. Компетенции". Некоторые его выпускники не только добились успехов в бизнесе, но и сами выступают мотиваторами для нового поколения бизнесменов. В их числе – молодой предприниматель Олег Тарасов, основатель проекта "ЕГЭПРОРЫВ.РФ", выпускник "Бизнес уикенда" и член клуба Business Update. А своего рода трамплином для него стал образовательный марафон Sprint UP – еще один проект департамента.Чем же так хороша созданная командой Олега онлайн-платформа по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике?"Представьте, есть точка А – начальный уровень знаний и точка В – желаемый результат. И есть образовательная траектория, которую мы должны выстроить для достижения целей с учетом управления рисками. По сути, мы предлагаем в обучении то же, что и компания Uber сделала в сфере вызова такси. Сегодня никто из конкурентов не готов предоставлять гарантию, а мы готовы. В этом и заключается уникальность нашей бизнес-модели. То есть искусственный интеллект непрерывно оценивает знания школьников и выстраивает индивидуальную учебную программу на основе результатов тестов. В процессе обучения система находит пробелы в знаниях и предлагает следующий урок, чтобы их восполнить", - пояснил Тарасов.Он добавил, что на онлайн-площадке также проходят вебинары, где преподаватели объясняют задачи повышенной сложности, и пробные экзамены. Обучение ведут специалисты по подготовке к ЕГЭ, в том числе, победители конкурса "Лучший учитель России".Что касается молодежного клуба Business Update, он был задуман, чтобы поддержать выпускников проекта "Бизнес уикенд" и всех молодых предпринимателей города на непростом пути их становления.Главный акцент в клубе сделан на активный нетворкинг. И речь не только о деловых контактах – члены клуба вместе занимаются спортом, играют в бизнес-мафию, организуют "спиддейтинг" – быстрые бизнес-знакомства. Что касается обучающих активностей, в клубе проходят вебинары и бизнес-завтраки на темы продаж, продвижения, инвестиций, рекламы, копирайтинга, основ бухгалтерии. Стать участником клуба Business Update очень просто: достаточно подать заявку на сайте - бизнес-платформе для самых предприимчивых.Стоит отметить, что в числе выпускников "Бизнес уикенда" и членов клуба Business Update не только те, кто, говоря на молодежном сленге, "топит" за свой проект. Некоторые, благодаря таким встречам, находят свою нишу, единомышленников и команду, определяются с вектором развития бизнеса или же просто приходят за информационной поддержкой и новыми связями.Как зарегистрированная фирма команда существует два года. До этого ее создатели – их трое – работали в разных компаниях, а на досуге проектировали устройства. Такое вот хобби: промышленный дизайн, 3D-моделирование, аниматроника, экзопротезирование… Но пришла пора выходить на новый уровень."По сути, мы инженерная команда на аутсорсе. Занимаемся проектированием приборов, устройств, конвейерных линий, специфического оборудования под заказ. Основная наша специализация – это подвижная механика разного уровня точности: начиная с аниматроники и заканчивая медоборудованием, где точность измеряется десятыми долями миллиметра. Проектируем и производим под ключ – с нуля, когда прибора или устройства еще не существует, но он нужен заказчику для его целей. С нуля – и до отладки на прототипе, на мелкой серии и до выхода в серийное производство. Занимаемся авторским надзором, подбором подрядчиков, составлением конструкторской документации, помогаем клиенту при запуске в производство. А еще перепроектируем импортные приборы и устройства под импортозамещение", - поделился Александр.Его ключевая задача в команде – расшифровывать потребности клиентов, переводя их "с человеческого языка на инженерный и обратно". Помимо поиска заказчиков и взаимодействия с ними, он решает административные вопросы и отвечает за пиар.По словам самого Фурсина, число участников молодежного клуба Business Update уже превысило 90 тысяч человек.

https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html

https://ria.ru/20210816/programma-1745897978.html

https://ria.ru/20201216/biznes-uikend-1589537450.html

https://ria.ru/20210311/tekhnoparki-1600617410.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, москва