https://ria.ru/20220620/produkty-1796704675.html

В Италии опубликовали список 20 наиболее подорожавших продуктов

В Италии опубликовали список 20 наиболее подорожавших продуктов - РИА Новости, 20.06.2022

В Италии опубликовали список 20 наиболее подорожавших продуктов

Национальный союз потребителей (Unc) обнародовал рейтинг 20 пищевых продуктов, цены на которое максимально выросли в Италии в мае текущего года. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:07

2022-06-20T12:07

2022-06-20T12:07

италия

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РИМ, 20 июн – РИА Новости. Национальный союз потребителей (Unc) обнародовал рейтинг 20 пищевых продуктов, цены на которое максимально выросли в Италии в мае текущего года.Первую строчку в этом списке занимают все растительные масла за исключением оливкового, которые в годовом исчислении подорожали сразу более чем на 70%. Эксперты однозначно связывают этот рекордный результат с приостановкой импорта растительного и, прежде всего, подсолнечного масла с Украины.На втором месте в рейтинге находится сливочное масло, цена на которое по сравнению с маем 2021 года выросла на 23,3%, третье место заняли груши, подорожавшие на 22,9%.В группу пищевых продуктов, цены на которые увеличились более чем на пятую часть, входят такие важные для средиземноморской диеты товары, как помидоры (20,6%) и макаронные изделия (20,5%).Еще дюжина основных продовольственных товаров подорожала более чем на 10%. В их числе – мука (18,7%), домашняя птица (13,8%), маргарин (12,8%), яйца (12,3%).За минувший год на Апеннинах на 11% выросли цены на мороженое, рис и хлеб подорожали почти на 10%, апельсины – на 9%.Свой рейтинг специалисты Unc разработали на основании последних данных Национального института статистики (Istat), которые свидетельствуют, что подорожание продовольственных товаров продолжается в Италии на фоне конфликта на Украине и резкого скачка цен на энергоносители.В целом согласно официальной статистике, уровень инфляции в мае в годовом исчислении увеличился на 6,8%. Такой сильный рост не фиксировался в стране с конца 1990 года.

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

https://ria.ru/20220619/produkty-1796561383.html

https://ria.ru/20220618/protest-1796484066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

италия, в мире, цены, продукты