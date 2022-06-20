https://ria.ru/20220620/prodovolstvie-1796780252.html

В Евросоюзе призвали помочь странам, пострадавшим от кризиса продовольствия

В Евросоюзе призвали помочь странам, пострадавшим от кризиса продовольствия - РИА Новости, 20.06.2022

В Евросоюзе призвали помочь странам, пострадавшим от кризиса продовольствия

ЕС опасается социальной напряженности и роста нелегальной миграции из наименее защищенных стран на фоне продовольственного кризиса, говорится в распространенном РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:53

2022-06-20T15:53

2022-06-20T16:16

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС опасается социальной напряженности и роста нелегальной миграции из наименее защищенных стран на фоне продовольственного кризиса, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС на уровне министров иностранных дел по итогам обсуждения ситуации на Украине и мирового продовольственного кризиса."Это (продовольственный кризис - ред.) увеличивает риски социальной напряженности, конфликтов и нестабильности, наряду с другими проблемами, может иметь последствия со стороны роста нелегальной миграции, вынужденного переселения", - указывается в документе."Совет ЕС призывает Еврокомиссию и страны-члены союза срочно увеличить обязательства, используя имеющиеся инструменты, в гуманитарной помощи и краткосрочной индивидуальной поддержке наиболее уязвимых групп населения в пострадавших странах и регионах, чтобы, в частности, поддержать местное производство и доступ к продуктам питания", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20220514/prodovolstvie-1788516305.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, еврокомиссия