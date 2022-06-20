15:53 20.06.2022 (обновлено: 16:16 20.06.2022)
В Евросоюзе призвали помочь странам, пострадавшим от кризиса продовольствия
Главы МИД ЕС призвали оказать гумпомощь странам, пострадавшим от кризиса продовольствия
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС опасается социальной напряженности и роста нелегальной миграции из наименее защищенных стран на фоне продовольственного кризиса, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС на уровне министров иностранных дел по итогам обсуждения ситуации на Украине и мирового продовольственного кризиса.
"Это (продовольственный кризис - ред.) увеличивает риски социальной напряженности, конфликтов и нестабильности, наряду с другими проблемами, может иметь последствия со стороны роста нелегальной миграции, вынужденного переселения", - указывается в документе.
"Совет ЕС призывает Еврокомиссию и страны-члены союза срочно увеличить обязательства, используя имеющиеся инструменты, в гуманитарной помощи и краткосрочной индивидуальной поддержке наиболее уязвимых групп населения в пострадавших странах и регионах, чтобы, в частности, поддержать местное производство и доступ к продуктам питания", - сообщается в документе.