https://ria.ru/20220620/prodovolstvie-1796769357.html

ООН сократила продовольственную помощь Африке

ООН сократила продовольственную помощь Африке - РИА Новости, 20.06.2022

ООН сократила продовольственную помощь Африке

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН вынуждена сократить продовольственные пайки беженцам в Африке из-за недостатка финансирования, заявили в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:12

2022-06-20T15:12

2022-06-20T17:42

в мире

дэвид бизли

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африка

продовольствие

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РИМ, 20 июн — РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН вынуждена сократить продовольственные пайки беженцам в Африке из-за недостатка финансирования, заявили в организации."Поскольку глобальный голод выходит за грань ресурсов, доступных для того, чтобы накормить все семьи, которые отчаянно нуждаются в помощи ВПП, мы вынуждены принять душераздирающее решение о сокращении продовольственных пайков для беженцев, которые полагаются на нас в своем выживании. Без срочных новых средств для поддержки беженцев — одной из самых уязвимых и забытых групп людей в мире — многие столкнувшиеся с голодом будут вынуждены заплатить своей жизнью", — сказал исполнительный директор программы Дэвид Бизли.Сокращение пайков до 50 процентов затрагивает три четверти беженцев, помощь которым ВПП оказывала в Восточной Африке. Речь идет в первую очередь о гражданах Эфиопии, Кении, Южного Судана и Уганды."Серьезные финансовые трудности в Западной Африке, где голод достиг рекордного уровня за десятилетие, вынудили ВПП значительно сократить пайки для беженцев, проживающих в Буркина-Фасо, Камеруне, Чаде, Мали, Мавритании и Нигере", — добавил он, отметив, что "дальнейшее сокращение пайков будет неминуемым".В 2021 году Всемирная продовольственная программа оказала помощь десяти миллионам беженцев по всему миру. В Восточной Африке организация нуждается в 411 миллионах долларов для поддержки беженцев в течение следующих шести месяцев. Для стран Западной Африки сумма достигает 76,5 миллиона.В середине июня ВПП ООН приостановила операции по оказанию помощи в Южном Судане, где проблемы с продовольствием испытывают 60 процентов населения.Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях антироссийских санкций, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.В свою очередь, глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с Владимиром Путиным заявил, что антироссийские ограничения лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.

https://ria.ru/20220617/tsar-1795973142.html

https://ria.ru/20220620/afrika-1796723066.html

западная африка

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дэвид бизли, западная африка, оон, африка, продовольствие