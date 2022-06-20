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В Приамурье агропредприятия, где молодежь проходит практику, получат помощь - РИА Новости, 20.06.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220620/priamure-1796669400.html
В Приамурье агропредприятия, где молодежь проходит практику, получат помощь
В Приамурье агропредприятия, где молодежь проходит практику, получат помощь - РИА Новости, 20.06.2022
В Приамурье агропредприятия, где молодежь проходит практику, получат помощь
Власти Амурской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" выделили сельхозпредприятиям региона более 4,2 миллиона рублей, 4... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:21
2022-06-20T10:21
амурская область
благовещенский район
октябрьский район
тамбовский район
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Власти Амурской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" выделили сельхозпредприятиям региона более 4,2 миллиона рублей, 4 миллиона из них пойдут на компенсацию расходов предприятиям по прохождению практики молодых специалистов, сообщает пресс-служба областного правительства.Заявки на такой вид господдержки в министерство сельского хозяйства области подали 17 сельхозпредприятий региона. Кроме этого, в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" у предприятий есть возможность получить субсидию за затраты, понесенные в 2021 году."В Приамурье восемь сельхозпредприятий являются базовыми центрами для обучения студентов. Они дают возможность будущим аграриям на практике изучить технику и технологии современного сельского хозяйства. При этом сельхозпредприятия выплачивают достойную зарплату студентам за их работу и предоставляют жилье, - сказал губернатор Василий Орлов. По его словам, такой подход к обучению нужно поддерживать, поэтому предприятия, которые участвуют в подготовке специалистов могут получить субсидии и вернуть 90 процентов средств, затраченных на обучение по целевому набору или ученическим договорам, заключенным с ДальГАУ, а также затраченных на прохождение студентами практики, и 30% по договорам, заключенным с колледжами. В этом году сельхозпредприятия, где молодые специалисты проходят практику, получат 4 миллиона рублей.Пресс-служба отмечает, что для выпускников аграрных специальностей в Приамурье открыты более 400 вакансий. Наиболее востребованы в сельском хозяйстве агрономы и механики с высшим и средним профессиональным образованием. Большой спрос на зоотехников и ветврачей, но самые востребованные специалисты – это механизаторы, трактористы-машинисты, водители разных категорий. Больше всего вакансий в Октябрьском районе - 81, в Ивановском муниципальном округе - 53 вакансии, в Тамбовском районе - 41 вакансия, в Ромненском муниципальном округе – 27 вакансий. Чуть меньше вакансий в Серышевском районе – 25, в Благовещенском районе – 20 вакансий, в Архаринском районе – 21 вакансия, в Белогорском муниципальном округе – 18 вакансий, в Константиновском районе – 17 вакансий.
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благовещенский район
октябрьский район
тамбовский район
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благовещенский район, октябрьский район, тамбовский район, василий орлов (губернатор)
10:21 20.06.2022
 

В Приамурье агропредприятия, где молодежь проходит практику, получат помощь

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Власти Амурской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" выделили сельхозпредприятиям региона более 4,2 миллиона рублей, 4 миллиона из них пойдут на компенсацию расходов предприятиям по прохождению практики молодых специалистов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Заявки на такой вид господдержки в министерство сельского хозяйства области подали 17 сельхозпредприятий региона. Кроме этого, в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" у предприятий есть возможность получить субсидию за затраты, понесенные в 2021 году.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 14:32Амурская область
Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику
"В Приамурье восемь сельхозпредприятий являются базовыми центрами для обучения студентов. Они дают возможность будущим аграриям на практике изучить технику и технологии современного сельского хозяйства. При этом сельхозпредприятия выплачивают достойную зарплату студентам за их работу и предоставляют жилье, - сказал губернатор Василий Орлов. По его словам, такой подход к обучению нужно поддерживать, поэтому предприятия, которые участвуют в подготовке специалистов могут получить субсидии и вернуть 90 процентов средств, затраченных на обучение по целевому набору или ученическим договорам, заключенным с ДальГАУ, а также затраченных на прохождение студентами практики, и 30% по договорам, заключенным с колледжами. В этом году сельхозпредприятия, где молодые специалисты проходят практику, получат 4 миллиона рублей.
Пресс-служба отмечает, что для выпускников аграрных специальностей в Приамурье открыты более 400 вакансий. Наиболее востребованы в сельском хозяйстве агрономы и механики с высшим и средним профессиональным образованием. Большой спрос на зоотехников и ветврачей, но самые востребованные специалисты – это механизаторы, трактористы-машинисты, водители разных категорий. Больше всего вакансий в Октябрьском районе - 81, в Ивановском муниципальном округе - 53 вакансии, в Тамбовском районе - 41 вакансия, в Ромненском муниципальном округе – 27 вакансий. Чуть меньше вакансий в Серышевском районе – 25, в Благовещенском районе – 20 вакансий, в Архаринском районе – 21 вакансия, в Белогорском муниципальном округе – 18 вакансий, в Константиновском районе – 17 вакансий.
 
Амурская областьБлаговещенский районОктябрьский районТамбовский районВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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