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Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров - РИА Новости, 20.06.2022
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Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров - РИА Новости, 20.06.2022
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:49
2022-06-20T17:47
россия
владимир путин
красноярский край
кемеровская область
иркутская область
новосибирская область
омская область
курганская область
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях, сообщается на сайте Кремля.В частности, в документе обозначены поручения для региональных властей:Помимо этого, правительство совместно с региональными властями обязуется:Также правительство, в соответствии с указом, должно:В документе отмечается, что Минэнерго должно до 1 августа обеспечить проверку технического состояния объектов электросетевого хозяйства, где возникали пожары, и отремонтировать их в случае необходимости. Помимо этого, ведомство должно рассмотреть вопрос об ограничении энергопотребления, если это необходимо.До 1 декабря правительство должно доложить о реализации мер, указанных в документе.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html
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россия
красноярский край
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россия, владимир путин, красноярский край, кемеровская область, иркутская область, новосибирская область, омская область, курганская область
15:49 20.06.2022 (обновлено: 17:47 20.06.2022)
 
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Сибири

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях, сообщается на сайте Кремля.
В частности, в документе обозначены поручения для региональных властей:
  • до 1 июля они должны обеспечить оказание пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи, а также выплатить пособия пострадавшим и семьям погибших при пожарах;
  • до 1 октября им следует оценить ущерб от возгораний, принять решение о его возмещении и обратиться за этим в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.
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Помимо этого, правительство совместно с региональными властями обязуется:
  • до 1 августа принять меры социальной поддержки граждан, чьи жилища были разрушены или повреждены при пожарах;
  • до 15 ноября обеспечить завершение ремонта и строительства для них нового жилья;
  • организовать отдых для детей из пострадавших семей.
Также правительство, в соответствии с указом, должно:
  • совместно с Центробанком проработать вопрос о реструктуризации кредитов пострадавших граждан;
  • рекомендовать страховым организациям ускорить полагающиеся выплаты и упростить эту процедуру.
В документе отмечается, что Минэнерго должно до 1 августа обеспечить проверку технического состояния объектов электросетевого хозяйства, где возникали пожары, и отремонтировать их в случае необходимости. Помимо этого, ведомство должно рассмотреть вопрос об ограничении энергопотребления, если это необходимо.
До 1 декабря правительство должно доложить о реализации мер, указанных в документе.
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РоссияВладимир ПутинКрасноярский крайКемеровская областьИркутская областьНовосибирская областьОмская областьКурганская область
 
 
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