https://ria.ru/20220620/pozhary-1796778649.html

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров - РИА Новости, 20.06.2022

Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:49

2022-06-20T15:49

2022-06-20T17:47

россия

владимир путин

красноярский край

кемеровская область

иркутская область

новосибирская область

омская область

курганская область

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях, сообщается на сайте Кремля.В частности, в документе обозначены поручения для региональных властей:Помимо этого, правительство совместно с региональными властями обязуется:Также правительство, в соответствии с указом, должно:В документе отмечается, что Минэнерго должно до 1 августа обеспечить проверку технического состояния объектов электросетевого хозяйства, где возникали пожары, и отремонтировать их в случае необходимости. Помимо этого, ведомство должно рассмотреть вопрос об ограничении энергопотребления, если это необходимо.До 1 декабря правительство должно доложить о реализации мер, указанных в документе.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787742424.html

https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html

россия

красноярский край

кемеровская область

иркутская область

новосибирская область

омская область

курганская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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