15:49 20.06.2022 (обновлено: 17:47 20.06.2022)
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий природных пожаров в Сибири
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров в Красноярском крае, Кузбассе, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях, сообщается на сайте Кремля.
В частности, в документе обозначены поручения для региональных властей:
- —до 1 июля они должны обеспечить оказание пострадавшим от пожаров единовременной материальной помощи, а также выплатить пособия пострадавшим и семьям погибших при пожарах;
- —до 1 октября им следует оценить ущерб от возгораний, принять решение о его возмещении и обратиться за этим в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.
Помимо этого, правительство совместно с региональными властями обязуется:
- —до 1 августа принять меры социальной поддержки граждан, чьи жилища были разрушены или повреждены при пожарах;
- —до 15 ноября обеспечить завершение ремонта и строительства для них нового жилья;
- —организовать отдых для детей из пострадавших семей.
Также правительство, в соответствии с указом, должно:
- —совместно с Центробанком проработать вопрос о реструктуризации кредитов пострадавших граждан;
- —рекомендовать страховым организациям ускорить полагающиеся выплаты и упростить эту процедуру.
В документе отмечается, что Минэнерго должно до 1 августа обеспечить проверку технического состояния объектов электросетевого хозяйства, где возникали пожары, и отремонтировать их в случае необходимости. Помимо этого, ведомство должно рассмотреть вопрос об ограничении энергопотребления, если это необходимо.
До 1 декабря правительство должно доложить о реализации мер, указанных в документе.
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