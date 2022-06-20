https://ria.ru/20220620/porty-1796679990.html

МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для открытия портов

МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для открытия портов - РИА Новости, 20.06.2022

МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для открытия портов

Часть оборудования для разблокировки портов уже посылается на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:01

2022-06-20T11:01

2022-06-20T11:05

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Часть оборудования для разблокировки портов уже посылается на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис."Чтобы открыть их (украинские порты) нужно военное оборудование... Некоторое оборудование уже посылается на Украину... К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет. И есть европейские страны, страны Евросоюза, у которых есть оборудование, и если они его поставят, я думаю, мы сможем решить продовольственный кризис гораздо быстрее", - сказал Ландсбергис перед началом совета министров иностранных дел стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220616/porty-1795683368.html

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