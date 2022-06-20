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МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для открытия портов - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/porty-1796679990.html
МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для открытия портов
МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для открытия портов - РИА Новости, 20.06.2022
МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для открытия портов
Часть оборудования для разблокировки портов уже посылается на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:01
2022-06-20T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
литва
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Часть оборудования для разблокировки портов уже посылается на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис."Чтобы открыть их (украинские порты) нужно военное оборудование... Некоторое оборудование уже посылается на Украину... К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет. И есть европейские страны, страны Евросоюза, у которых есть оборудование, и если они его поставят, я думаю, мы сможем решить продовольственный кризис гораздо быстрее", - сказал Ландсбергис перед началом совета министров иностранных дел стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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в мире, украина, литва, цены на нефть, владимир путин, россия, москва, еврокомиссия, евросоюз, оон
11:01 20.06.2022 (обновлено: 11:05 20.06.2022)
 
МИД Литвы заявил об отправке на Украину оборудования для открытия портов

Глава МИД Литвы Ландсбергис: на Украину поступает оборудование для разблокировки портов

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины
Корабли береговой охраны Украины - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Часть оборудования для разблокировки портов уже посылается на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Чтобы открыть их (украинские порты) нужно военное оборудование... Некоторое оборудование уже посылается на Украину... К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет. И есть европейские страны, страны Евросоюза, у которых есть оборудование, и если они его поставят, я думаю, мы сможем решить продовольственный кризис гораздо быстрее", - сказал Ландсбергис перед началом совета министров иностранных дел стран ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Мариупольский морской порт - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 11:25Специальная военная операция на Украине
США могли бы содействовать разблокировке украинских портов, заявили в МИД
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛитваЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияМоскваЕврокомиссияЕвросоюзООН
 
 
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