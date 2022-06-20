https://ria.ru/20220620/politika-1796711950.html
Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США
Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США - РИА Новости, 20.06.2022
Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:20
2022-06-20T12:20
2022-06-20T12:20
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944048_0:224:3242:2048_1920x0_80_0_0_059aba434df707a2676e3cf965893b50.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях."Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях", - добавил Медведев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/ssha-1795679554.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944048_511:0:3242:2048_1920x0_80_0_0_53055aae843be41fcce6c23cd1c0dccc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий медведев
Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США
Медведев: США должны оценить необходимость диалога по СНВ и попросить о нем