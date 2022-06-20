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Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США - РИА Новости, 20.06.2022
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Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США
Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США - РИА Новости, 20.06.2022
Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:20
2022-06-20T12:20
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях."Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях", - добавил Медведев.
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в мире, россия, сша, дмитрий медведев
12:20 20.06.2022
 
Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США

Медведев: США должны оценить необходимость диалога по СНВ и попросить о нем

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях.
"Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам – сплошные мерзости, а мы им – нате, пожалте, ядерную сделку", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях", - добавил Медведев.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Россия будет "по-новому" общаться с США, заявили в Кремле
 
В миреРоссияСШАДмитрий Медведев
 
 
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