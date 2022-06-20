https://ria.ru/20220620/politika-1796711950.html

Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США

Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США - РИА Новости, 20.06.2022

Медведев назвал условия для диалога по СНВ с США

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:20

2022-06-20T12:20

2022-06-20T12:20

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США должны оценить необходимость диалога по стратегическим вооружениям по-настоящему и попросить о нём на всех улицах и в подворотнях."Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях", - добавил Медведев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/ssha-1795679554.html

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