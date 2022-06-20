https://ria.ru/20220620/politika-1796705979.html

Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США

Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США - РИА Новости, 20.06.2022

Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что с США есть и другой проверенный метод общения по стратегической безопасности: ботинком по трибуне... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:10

2022-06-20T12:10

2022-06-20T12:11

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что с США есть и другой проверенный метод общения по стратегической безопасности: ботинком по трибуне ООН, и отметил, что это когда-то работало.В 1960 году, за два года до Карибского кризиса, ООН пополнилась 17 новыми государствами, которые получили независимость в результате национально-освободительного движения. Возглавлявший советскую делегацию на сессии Генассамблеи первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев предложил принять Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам.Во время обсуждения 12 октября порядка рассмотрения декларации представитель Филиппин заявил, что документ должен также затрагивать страны и народы Восточной Европы, лишенные гражданских и политических прав и "поглощенные" СССР. Это выступление возмутило Хрущева. Пытаясь привлечь внимание председательствующего на сессии ирландского дипломата Фредерика Боланда и получить слово для возражений, первый секретарь ЦК КПСС и члены советской делегации стали кричать и стучать кулаками по столу. По одной из версий, именно в этот момент, а не во время выступления за трибуной советский лидер и воспользовался своим правым ботинком для усиления эффекта.

https://ria.ru/20220619/ssha-1796549114.html

россия

сша

филиппины

восточная европа

ссср

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