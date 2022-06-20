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Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США - РИА Новости, 20.06.2022
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Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США
Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США - РИА Новости, 20.06.2022
Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что с США есть и другой проверенный метод общения по стратегической безопасности: ботинком по трибуне... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:10
2022-06-20T12:11
в мире
россия
сша
никита хрущев
филиппины
восточная европа
ссср
кпсс
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что с США есть и другой проверенный метод общения по стратегической безопасности: ботинком по трибуне ООН, и отметил, что это когда-то работало.В 1960 году, за два года до Карибского кризиса, ООН пополнилась 17 новыми государствами, которые получили независимость в результате национально-освободительного движения. Возглавлявший советскую делегацию на сессии Генассамблеи первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев предложил принять Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам.Во время обсуждения 12 октября порядка рассмотрения декларации представитель Филиппин заявил, что документ должен также затрагивать страны и народы Восточной Европы, лишенные гражданских и политических прав и "поглощенные" СССР. Это выступление возмутило Хрущева. Пытаясь привлечь внимание председательствующего на сессии ирландского дипломата Фредерика Боланда и получить слово для возражений, первый секретарь ЦК КПСС и члены советской делегации стали кричать и стучать кулаками по столу. По одной из версий, именно в этот момент, а не во время выступления за трибуной советский лидер и воспользовался своим правым ботинком для усиления эффекта.
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филиппины
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в мире, россия, сша, никита хрущев, филиппины, восточная европа, ссср, кпсс, оон, генеральная ассамблея оон
12:10 20.06.2022 (обновлено: 12:11 20.06.2022)
 
Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США

Медведев напомнил про методы Хрущева в общении с США по стратегической безопасности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что с США есть и другой проверенный метод общения по стратегической безопасности: ботинком по трибуне ООН, и отметил, что это когда-то работало.
"Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме – ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…" - сказал он на вопрос РИА Новости.
В 1960 году, за два года до Карибского кризиса, ООН пополнилась 17 новыми государствами, которые получили независимость в результате национально-освободительного движения. Возглавлявший советскую делегацию на сессии Генассамблеи первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев предложил принять Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
Во время обсуждения 12 октября порядка рассмотрения декларации представитель Филиппин заявил, что документ должен также затрагивать страны и народы Восточной Европы, лишенные гражданских и политических прав и "поглощенные" СССР. Это выступление возмутило Хрущева. Пытаясь привлечь внимание председательствующего на сессии ирландского дипломата Фредерика Боланда и получить слово для возражений, первый секретарь ЦК КПСС и члены советской делегации стали кричать и стучать кулаками по столу. По одной из версий, именно в этот момент, а не во время выступления за трибуной советский лидер и воспользовался своим правым ботинком для усиления эффекта.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 13:10
Foreign Affairs раскрыли серьезный провал США в отношении России
 
В миреРоссияСШАНикита ХрущевФилиппиныВосточная ЕвропаСССРКПССООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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