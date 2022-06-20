https://ria.ru/20220620/politika-1796699764.html
Медведев заявил, что переговоры по ДСНВ с США пока невозможны
Медведев заявил, что переговоры по ДСНВ с США пока невозможны - РИА Новости, 20.06.2022
Медведев заявил, что переговоры по ДСНВ с США пока невозможны
Ещё в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении по СНВ была иная, сейчас все "dead zone", заявил РИА Новости замруководителя Совбеза России... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:00
2022-06-20T12:00
2022-06-20T12:34
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ещё в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении по СНВ была иная, сейчас все "dead zone", заявил РИА Новости замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Ещё в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, о чём говорил и Владимир Владимирович Путин, продливший СНВ-3 на 5 лет путём обмена нотами с Д. Байденом. И это было именно так. А сейчас всё: dead zone", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Зампред Совбеза отметил, что как человек, который подписывал договор СНВ-3 в 2010 году, считает время для новых переговоров самым неподходящим.
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в мире, россия, сша, дмитрий медведев
12:00 20.06.2022 (обновлено: 12:34 20.06.2022)
Медведев заявил, что переговоры по ДСНВ с США пока невозможны
Зампред Совбеза Медведев призвал не вести с США никаких переговоров по договору об СНВ