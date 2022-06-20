https://ria.ru/20220620/pokushenie-1796697280.html

В Екатеринбурге мальчик, пытавшийся защитить мать от отца, выпал с балкона

В Екатеринбурге мальчик, пытавшийся защитить мать от отца, выпал с балкона - РИА Новости, 20.06.2022

В Екатеринбурге мальчик, пытавшийся защитить мать от отца, выпал с балкона

Свердловские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Екатеринбурга, который вытолкнул с балкона своего 11-летнего сына,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:55

2022-06-20T11:55

2022-06-20T11:55

происшествия

екатеринбург

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Екатеринбурга, который вытолкнул с балкона своего 11-летнего сына, сообщает региональное управление СК РФ.По информации ведомства, в ночь на 18 июня нетрезвый мужчина в комнате общежития по улице Дагестанской в уральской столице начал бить бывшую жену. На защиту матери встал 11-летний сын, благодаря чему, добавили в СУСК, женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь."Обвиняемый, оставшись один на один со своим малолетним сыном, переключил свою агрессию на ребенка. Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон, расположенный на втором этаже указанного общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако обвиняемый продолжил свои противоправные действия, в результате чего малолетний упал с балкона", - говорится в сообщении. Мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Как добавили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также был судим за оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством.

https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786091598.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)