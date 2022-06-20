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В Екатеринбурге мальчик, пытавшийся защитить мать от отца, выпал с балкона - РИА Новости, 20.06.2022
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В Екатеринбурге мальчик, пытавшийся защитить мать от отца, выпал с балкона
В Екатеринбурге мальчик, пытавшийся защитить мать от отца, выпал с балкона - РИА Новости, 20.06.2022
В Екатеринбурге мальчик, пытавшийся защитить мать от отца, выпал с балкона
Свердловские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Екатеринбурга, который вытолкнул с балкона своего 11-летнего сына,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:55
2022-06-20T11:55
происшествия
екатеринбург
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Екатеринбурга, который вытолкнул с балкона своего 11-летнего сына, сообщает региональное управление СК РФ.По информации ведомства, в ночь на 18 июня нетрезвый мужчина в комнате общежития по улице Дагестанской в уральской столице начал бить бывшую жену. На защиту матери встал 11-летний сын, благодаря чему, добавили в СУСК, женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь."Обвиняемый, оставшись один на один со своим малолетним сыном, переключил свою агрессию на ребенка. Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон, расположенный на втором этаже указанного общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако обвиняемый продолжил свои противоправные действия, в результате чего малолетний упал с балкона", - говорится в сообщении. Мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.Как добавили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также был судим за оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством.
https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786091598.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:55 20.06.2022
 
В Екатеринбурге мальчик, пытавшийся защитить мать от отца, выпал с балкона

СК возбудил дело против екатеринбуржца, выкинувшего 11-летнего сына с балкона

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жителя Екатеринбурга, который вытолкнул с балкона своего 11-летнего сына, сообщает региональное управление СК РФ.
По информации ведомства, в ночь на 18 июня нетрезвый мужчина в комнате общежития по улице Дагестанской в уральской столице начал бить бывшую жену. На защиту матери встал 11-летний сын, благодаря чему, добавили в СУСК, женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь.
"Обвиняемый, оставшись один на один со своим малолетним сыном, переключил свою агрессию на ребенка. Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон, расположенный на втором этаже указанного общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако обвиняемый продолжил свои противоправные действия, в результате чего малолетний упал с балкона", - говорится в сообщении. Мальчик с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Как добавили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, а также был судим за оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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