https://ria.ru/20220620/pogoda-1796648417.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T07:56
2022-06-20T07:56
2022-06-20T07:56
александр синенков
общество
погода
россия
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление без существенных изменений составит 741 миллиметр ртутного столба.
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александр синенков, общество, погода, россия, москва, центр "фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: москвичей в понедельник ожидает облачная погода и до плюс 23 градусов