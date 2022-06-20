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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.06.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.06.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T07:56
2022-06-20T07:56
александр синенков
общество
погода
россия
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление без существенных изменений составит 741 миллиметр ртутного столба.
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александр синенков, общество, погода, россия, москва, центр "фобос"
07:56 20.06.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: москвичей в понедельник ожидает облачная погода и до плюс 23 градусов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, утром местами небольшой дождь, максимальная температура в столице 21-23 градусов, по Московской области 19-24 градусов", — рассказал Синенков.

По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление без существенных изменений составит 741 миллиметр ртутного столба.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 14:06
Синоптик рассказал о погоде в Москве в последние недели июня
 
Александр СиненковОбществоПогодаРоссияМоскваЦентр "Фобос"
 
 
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