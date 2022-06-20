https://ria.ru/20220620/pogoda-1796648417.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.06.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T07:56

2022-06-20T07:56

2022-06-20T07:56

александр синенков

общество

погода

россия

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление без существенных изменений составит 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html

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александр синенков, общество, погода, россия, москва, центр "фобос"