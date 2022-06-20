https://ria.ru/20220620/podmoskovya-1796722932.html
Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание коммерческому строительству
Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание коммерческому строительству - РИА Новости, 20.06.2022
Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание коммерческому строительству
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание поддержке компаний, занимающихся строительством коммерческой недвижимости. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:38
2022-06-20T12:38
2022-06-20T12:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
строительство
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание поддержке компаний, занимающихся строительством коммерческой недвижимости."Считаю, что Центру содействия строительству нужно еще активнее выходить на тех, с кем подписано соглашение или это только планируется сделать. В частных беседах и переговорах фиксируются случаи, когда идет недопонимание всех согласительных процедур", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.С учетом того, что в настоящее время проводится огромная работа по упрощению процедур выхода на стройку, проблемы должны решаться намного оперативнее, добавил он.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, строительство