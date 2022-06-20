https://ria.ru/20220620/podmoskovya-1796722932.html

Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание коммерческому строительству

Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание коммерческому строительству - РИА Новости, 20.06.2022

Губернатор Подмосковья поручил уделить внимание коммерческому строительству

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание поддержке компаний, занимающихся строительством коммерческой недвижимости. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:38

2022-06-20T12:38

2022-06-20T12:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786967651_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7459aba9a68b881d1e8ab334d76b9e97.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить внимание поддержке компаний, занимающихся строительством коммерческой недвижимости."Считаю, что Центру содействия строительству нужно еще активнее выходить на тех, с кем подписано соглашение или это только планируется сделать. В частных беседах и переговорах фиксируются случаи, когда идет недопонимание всех согласительных процедур", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.С учетом того, что в настоящее время проводится огромная работа по упрощению процедур выхода на стройку, проблемы должны решаться намного оперативнее, добавил он.

https://ria.ru/20220616/tsentr-1795881141.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, строительство