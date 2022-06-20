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Более 18 тысяч бюджетных мест предусмотрено в колледжах Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796819378.html
Более 18 тысяч бюджетных мест предусмотрено в колледжах Подмосковья
Более 18 тысяч бюджетных мест предусмотрено в колледжах Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2022
Более 18 тысяч бюджетных мест предусмотрено в колледжах Подмосковья
Более 18 тысяч бюджетных мест в колледжи предусмотрено в Московской области в этом году, приёмная кампания стартовала в регионе в понедельник, сообщили в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:28
2022-06-20T17:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
образование - общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 18 тысяч бюджетных мест в колледжи предусмотрено в Московской области в этом году, приёмная кампания стартовала в регионе в понедельник, сообщили в пресс-службе подмосковного минобразования."Сегодня началась приемная кампания в подмосковные вузы и колледжи. Абитуриенты уже могут подавать документы для поступления. В этом году в областных вузах выделено свыше 4 тысяч бюджетных мест, а в колледжах – 18,5 тысяч. Поступить можно на различные специальности: от гуманитарных до технических", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Отмечается, что поступить можно в пять вузов и 40 колледжей Подмосковья.
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московская область (подмосковье), образование - общество
17:28 20.06.2022
 

Более 18 тысяч бюджетных мест предусмотрено в колледжах Подмосковья

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в колледже
Студенты на занятиях в колледже - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 18 тысяч бюджетных мест в колледжи предусмотрено в Московской области в этом году, приёмная кампания стартовала в регионе в понедельник, сообщили в пресс-службе подмосковного минобразования.
"Сегодня началась приемная кампания в подмосковные вузы и колледжи. Абитуриенты уже могут подавать документы для поступления. В этом году в областных вузах выделено свыше 4 тысяч бюджетных мест, а в колледжах – 18,5 тысяч. Поступить можно на различные специальности: от гуманитарных до технических", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.
Отмечается, что поступить можно в пять вузов и 40 колледжей Подмосковья.
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