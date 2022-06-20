https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796819378.html

Более 18 тысяч бюджетных мест предусмотрено в колледжах Подмосковья

Более 18 тысяч бюджетных мест предусмотрено в колледжах Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2022

Более 18 тысяч бюджетных мест предусмотрено в колледжах Подмосковья

Более 18 тысяч бюджетных мест в колледжи предусмотрено в Московской области в этом году, приёмная кампания стартовала в регионе в понедельник, сообщили в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:28

2022-06-20T17:28

2022-06-20T17:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

образование - общество

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 18 тысяч бюджетных мест в колледжи предусмотрено в Московской области в этом году, приёмная кампания стартовала в регионе в понедельник, сообщили в пресс-службе подмосковного минобразования."Сегодня началась приемная кампания в подмосковные вузы и колледжи. Абитуриенты уже могут подавать документы для поступления. В этом году в областных вузах выделено свыше 4 тысяч бюджетных мест, а в колледжах – 18,5 тысяч. Поступить можно на различные специальности: от гуманитарных до технических", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.Отмечается, что поступить можно в пять вузов и 40 колледжей Подмосковья.

https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796706150.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), образование - общество