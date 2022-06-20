https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796777367.html
Более трех тысяч медработников трудоустроили в Подмосковье с начала года
Более трех тысяч медработников трудоустроили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 20.06.2022
Более трех тысяч медработников трудоустроили в Подмосковье с начала года
Более трёх тысяч медработников приняли на работу в систему здравоохранения Московской области за пять месяцев 2022 года, рассказала первый зампред регионального РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:02
2022-06-20T16:02
2022-06-20T16:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более трёх тысяч медработников приняли на работу в систему здравоохранения Московской области за пять месяцев 2022 года, рассказала первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."У нас в Московской области в системе всего работает 115 тысяч человек, из них 25 тысяч врачей и 48 тысяч - средний медицинский персонал... Мы уже смогли поднять укомплектованность нашими врачами на 3% и средним медицинским персоналом на 1%. За пять месяцев этого года, если говорить в целом, мы приняли на работу более полутора тысяч врачей и более двух тысяч среднего медицинского персонала", - сказала Стригункова на совещании с губернатором.
https://ria.ru/20220617/zdorove-1796322635.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова