https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796777367.html

Более трех тысяч медработников трудоустроили в Подмосковье с начала года

Более трех тысяч медработников трудоустроили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 20.06.2022

Более трех тысяч медработников трудоустроили в Подмосковье с начала года

Более трёх тысяч медработников приняли на работу в систему здравоохранения Московской области за пять месяцев 2022 года, рассказала первый зампред регионального РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:02

2022-06-20T16:02

2022-06-20T16:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более трёх тысяч медработников приняли на работу в систему здравоохранения Московской области за пять месяцев 2022 года, рассказала первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова."У нас в Московской области в системе всего работает 115 тысяч человек, из них 25 тысяч врачей и 48 тысяч - средний медицинский персонал... Мы уже смогли поднять укомплектованность нашими врачами на 3% и средним медицинским персоналом на 1%. За пять месяцев этого года, если говорить в целом, мы приняли на работу более полутора тысяч врачей и более двух тысяч среднего медицинского персонала", - сказала Стригункова на совещании с губернатором.

https://ria.ru/20220617/zdorove-1796322635.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова