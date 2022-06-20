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Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796706150.html
Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье
Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2022
Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье
Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект об обязательной регистрации домашних животных, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:22
2022-06-20T12:22
новости подмосковья
общество
домашние животные
московская областная дума
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект об обязательной регистрации домашних животных, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.Законопроект будет рассмотрен на очередном заседании ведомства в четверг. По мнению авторов документа, обязательная регистрация поможет решить проблему обнаружения потреявшихся животных, установления личности хозяина, а также привлечения к ответственности недобросовестных владельцев животных."Сегодня распространены случаи нападения собак на людей, но, как правило, хозяину, отпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удаётся избежать ответственности, поскольку доказать факт принадлежности собаки конкретному владельцу практически невозможно. Если же собака будет зарегистрирована, то установить хозяина будет значительно легче", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Карселяна.
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общество, домашние животные, московская областная дума
12:22 20.06.2022
 

Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир РогалевичДевушка с кошкой британской породы
Девушка с кошкой британской породы - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Рогалевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект об обязательной регистрации домашних животных, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.
Законопроект будет рассмотрен на очередном заседании ведомства в четверг. По мнению авторов документа, обязательная регистрация поможет решить проблему обнаружения потреявшихся животных, установления личности хозяина, а также привлечения к ответственности недобросовестных владельцев животных.
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"Сегодня распространены случаи нападения собак на людей, но, как правило, хозяину, отпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удаётся избежать ответственности, поскольку доказать факт принадлежности собаки конкретному владельцу практически невозможно. Если же собака будет зарегистрирована, то установить хозяина будет значительно легче", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Карселяна.
 
Новости ПодмосковьяОбществодомашние животныеМосковская областная дума
 
 
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