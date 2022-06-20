https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796706150.html

Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье

Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2022

Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье

Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект об обязательной регистрации домашних животных, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:22

2022-06-20T12:22

2022-06-20T12:22

новости подмосковья

общество

домашние животные

московская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796711345_0:394:2941:2048_1920x0_80_0_0_77abfcc3e6f537443d141d0bbd4b562b.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы рассмотрят законопроект об обязательной регистрации домашних животных, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.Законопроект будет рассмотрен на очередном заседании ведомства в четверг. По мнению авторов документа, обязательная регистрация поможет решить проблему обнаружения потреявшихся животных, установления личности хозяина, а также привлечения к ответственности недобросовестных владельцев животных."Сегодня распространены случаи нападения собак на людей, но, как правило, хозяину, отпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удаётся избежать ответственности, поскольку доказать факт принадлежности собаки конкретному владельцу практически невозможно. Если же собака будет зарегистрирована, то установить хозяина будет значительно легче", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Карселяна.

https://ria.ru/20220616/les-1795909520.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, домашние животные, московская областная дума