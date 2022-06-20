https://ria.ru/20220620/platformy-1796832117.html
Более 90 человек эвакуировали с буровых платформ "Черноморнефтегаза"
Более 90 человек эвакуировали с буровых платформ "Черноморнефтегаза" - РИА Новости, 20.06.2022
Более 90 человек эвакуировали с буровых платформ "Черноморнефтегаза"
С атакованных украинскими войсками буровых платформ "Черноморнефтегаза" эвакуировали 94 человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:23
2022-06-20T18:23
2022-06-20T20:18
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей аксенов (политик)
республика крым
донбасс
черноморнефтегаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. С атакованных украинскими войсками буровых платформ "Черноморнефтегаза" эвакуировали 94 человека, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.Утром ВСУ нанесли три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут. Позднее он сообщил, что всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время украинского удара находились 109 человек."На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по троим раненым и семи пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться. Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших", — написал Аксенов.Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ответом на атаку украинской стороны станут удары по центрам принятия решений.Предприятие "Черноморнефтегаз" разрабатывает девять газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений в Черном и Азовском морях, а также в Крыму.
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796767882.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина, сергей аксенов (политик), республика крым, донбасс, черноморнефтегаз, черное море, вооруженные силы украины
18:23 20.06.2022 (обновлено: 20:18 20.06.2022)
Более 90 человек эвакуировали с буровых платформ "Черноморнефтегаза"
Глава Крыма Аксенов сообщил об эвакуации 94 человек с буровых платформ "Черноморнефтегаза"