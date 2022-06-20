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В Кремле прокомментировали заявления Киева о планах возобновить переговоры - РИА Новости, 20.06.2022
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В Кремле прокомментировали заявления Киева о планах возобновить переговоры
В Кремле прокомментировали заявления Киева о планах возобновить переговоры - РИА Новости, 20.06.2022
В Кремле прокомментировали заявления Киева о планах возобновить переговоры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о планах возобновления переговоров с РФ в августе, заявил, что это красноречивая... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:49
2022-06-20T14:12
в мире
украина
киев
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о планах возобновления переговоров с РФ в августе, заявил, что это красноречивая демонстрация переговорного процесса по-украински."Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва ждать переговоров с Украиной в августе.
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, москва
12:49 20.06.2022 (обновлено: 14:12 20.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали заявления Киева о планах возобновить переговоры

Пресс-секретарь Песков: Киев красноречиво демонстрирует переговорный процесс по-украински

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о планах возобновления переговоров с РФ в августе, заявил, что это красноречивая демонстрация переговорного процесса по-украински.
"Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва ждать переговоров с Украиной в августе.
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