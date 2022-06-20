https://ria.ru/20220620/peregovory-1796726895.html

В Кремле прокомментировали заявления Киева о планах возобновить переговоры

В Кремле прокомментировали заявления Киева о планах возобновить переговоры - РИА Новости, 20.06.2022

В Кремле прокомментировали заявления Киева о планах возобновить переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о планах возобновления переговоров с РФ в августе, заявил, что это красноречивая... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:49

2022-06-20T12:49

2022-06-20T14:12

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киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о планах возобновления переговоров с РФ в августе, заявил, что это красноречивая демонстрация переговорного процесса по-украински."Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла", - заявил Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва ждать переговоров с Украиной в августе.

https://ria.ru/20220617/peregovory-1796154557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, дмитрий песков, москва