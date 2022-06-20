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Акция "Свеча памяти" стартует 21 июня в Елоховском соборе Москвы

Акция "Свеча памяти" стартует 21 июня в Елоховском соборе Москвы - РИА Новости, 20.06.2022

Акция "Свеча памяти" стартует 21 июня в Елоховском соборе Москвы

Старт акции "Свеча памяти" будет дан 21 июня в 14:00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:56

2022-06-20T17:56

2022-06-20T17:56

россия

ирина яровая

офицеры россии

общество

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Старт акции "Свеча памяти" будет дан 21 июня в 14:00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель председателя Госдумы, председатель попечительского совета акции "Свеча памяти" Ирина Яровая. В момент старта будет зажжено еще 15 свечей символизирующих все республики, которые входили в состав СССР."Для нас очень важно, что эти свечи, которые мы зажигаем, они соединяют нас со всеми народами бывшей большой огромной страны. И для нас по-прежнему братских народов", – отметила Ирина Яровая.Ирина Яровая в ходе своего выступления напомнила, что в 2009 году акция прошла впервые и началась с небольшого круга энтузиастов. За это время, как отметила Яровая, акция успела приобрести международный масштаб.Заместитель председателя Госдумы сказала, что с 2018 года акция проходит еще и в онлайн-формате. На данный момент "Свеча памяти" объединяет десятки миллионов людей по всему миру."Я хочу пригласить всех к любым форматам участия. Ваша душа и ваше сердце должны вам подсказать. Если даже дома, находясь со своими детьми, вы зажжете свечу памяти и расскажете им то, что вы знаете о той страшной войне, я думаю, что это будет ваш знак благодарности и поминовения тех, кого уже с нами нет", – сказала Ирина Яровая.В свою очередь председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой отметил, что с каждым годом география акции расширяется. Он уточнил, что после символического старта акции – зажжения огня в Елоховском соборе – свечу доставят в Соборную мечеть и Синагогу на Поклонной горе. Затем символическую свечу отправят в город-герой Тулу.Член совета по патриотическому воспитанию общероссийской организации "Офицеры России" Алексей Галицкий рассказал о динамике прироста аудитории акции за последние годы. В 2019 году в "Свече памяти" в онлайн-формате приняли участие 12 миллионов человек, а в 2021 виртуальную свечу зажгли 25 миллионов в 85 странах мира."Наверное, проще сказать, кто не принимает участие в этой акции. Потому что весь мир принимает участие в акции “Свеча памяти?”", – заявил Алексей Галицкий.Он также рассказал, что в этом году акция будет проходитьпод девизом "Свеча памяти – первый шаг к великой победе". Для того чтобы присоединиться к акции онлайн, нужно зажечь свету, сделать фото и разместить снимок в социальных сетях с хештегом "Свеча памяти".

https://ria.ru/20210622/svechi-1738029755.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/moskva-1795523481.html

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россия, ирина яровая, офицеры россии, общество