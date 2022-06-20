https://ria.ru/20220620/otravlenie-1796814746.html

В Самаре проверяют информацию об отравлении детей в школьном лагере

В Самаре проверяют информацию об отравлении детей в школьном лагере - РИА Новости, 20.06.2022

В Самаре проверяют информацию об отравлении детей в школьном лагере

Прокуратура начала проверку информации об отравлении детей, посещающих лагерь дневного пребывания в Самаре, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:10

2022-06-20T17:10

2022-06-20T17:10

россия

самара

самарская область

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САМАРА, 20 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об отравлении детей, посещающих лагерь дневного пребывания в Самаре, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Промышленного района Самары организовала проверку информации об отравлении детей, посещающих лагерь дневного пребывания "Город детства", действующий при школе №43 в Самаре. К проведению проверки привлечены сотрудники Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.По предварительной информации прокуратуры, 19 июня за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь детей, посещающих лагерь, из них шесть в возрасте от 6 до 10 лет были госпитализированы и проходят стационарное лечение в больнице им. Н. А. Семашко.Уточняется, что прокуратура проверит исполнение санитарно-эпидемиологического и иного законодательства должностными лицами образовательного учреждения при организации питания и пребывания детей в учреждении. По данным надзорного ведомства, лагерь приостановил работу до выяснения обстоятельств.

https://ria.ru/20220604/proisshestvie-1793141417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, самара, самарская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)