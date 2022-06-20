https://ria.ru/20220620/oprokidyvanie-1796645562.html

При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное

При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное - РИА Новости, 20.06.2022

При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное

На реке в Анадырском районе Чукотки опрокинулась лодка, два человека, в том числе глава села Снежное Юрий Мевет, погибли, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T06:55

2022-06-20T06:55

2022-06-20T07:30

происшествия

снежное

россия

анадырь

чукотский автономный округ

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. На реке в Анадырском районе Чукотки опрокинулась лодка, два человека, в том числе глава села Снежное Юрий Мевет, погибли, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Региональное следственное управление СК сообщило о начале проверки."По предварительным данным, 19 июня текущего года трое мужчин, двигаясь на моторной лодке "Казанка" по течению реки Анадырь из села Снежное в село Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись. В результате происшествия выбраться из воды удалось только одному мужчине. В ходе поисковых мероприятии были обнаружены тела двух мужчин 1963 и 1977 года рождения", — говорится в сообщении.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, по предварительной информации, лодка налетела на корягу.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

снежное

россия

анадырь

чукотский автономный округ

владивосток

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происшествия, снежное, россия, анадырь, чукотский автономный округ, владивосток