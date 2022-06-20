06:55 20.06.2022 (обновлено: 07:30 20.06.2022)
При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное
При опрокидывании лодки на Чукотке погибли два человека, в том числе глава села Снежное
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. На реке в Анадырском районе Чукотки опрокинулась лодка, два человека, в том числе глава села Снежное Юрий Мевет, погибли, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Произошел инцидент с лодкой, один человек спасся, двое погибли. Поиски были организованы силами местных жителей — 25 человек на 10 единицах техники, тела были найдены. Обстоятельства происшествия уточняются", — сказал собеседник.
Региональное следственное управление СК сообщило о начале проверки.
"По предварительным данным, 19 июня текущего года трое мужчин, двигаясь на моторной лодке "Казанка" по течению реки Анадырь из села Снежное в село Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись. В результате происшествия выбраться из воды удалось только одному мужчине. В ходе поисковых мероприятии были обнаружены тела двух мужчин 1963 и 1977 года рождения", — говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, по предварительной информации, лодка налетела на корягу.
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