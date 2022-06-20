Рейтинг@Mail.ru
При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/oprokidyvanie-1796645562.html
При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное
При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное - РИА Новости, 20.06.2022
При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное
На реке в Анадырском районе Чукотки опрокинулась лодка, два человека, в том числе глава села Снежное Юрий Мевет, погибли, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T06:55
2022-06-20T07:30
происшествия
снежное
россия
анадырь
чукотский автономный округ
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. На реке в Анадырском районе Чукотки опрокинулась лодка, два человека, в том числе глава села Снежное Юрий Мевет, погибли, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.Региональное следственное управление СК сообщило о начале проверки."По предварительным данным, 19 июня текущего года трое мужчин, двигаясь на моторной лодке "Казанка" по течению реки Анадырь из села Снежное в село Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись. В результате происшествия выбраться из воды удалось только одному мужчине. В ходе поисковых мероприятии были обнаружены тела двух мужчин 1963 и 1977 года рождения", — говорится в сообщении.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, по предварительной информации, лодка налетела на корягу.
https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html
снежное
россия
анадырь
чукотский автономный округ
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, снежное, россия, анадырь, чукотский автономный округ, владивосток
06:55 20.06.2022 (обновлено: 07:30 20.06.2022)
 
При опрокидывании лодки на Чукотке погиб глава села Снежное

При опрокидывании лодки на Чукотке погибли два человека, в том числе глава села Снежное

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. На реке в Анадырском районе Чукотки опрокинулась лодка, два человека, в том числе глава села Снежное Юрий Мевет, погибли, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Произошел инцидент с лодкой, один человек спасся, двое погибли. Поиски были организованы силами местных жителей — 25 человек на 10 единицах техники, тела были найдены. Обстоятельства происшествия уточняются", — сказал собеседник.
Региональное следственное управление СК сообщило о начале проверки.
"По предварительным данным, 19 июня текущего года трое мужчин, двигаясь на моторной лодке "Казанка" по течению реки Анадырь из села Снежное в село Усть-Белая, наскочили на препятствие и опрокинулись. В результате происшествия выбраться из воды удалось только одному мужчине. В ходе поисковых мероприятии были обнаружены тела двух мужчин 1963 и 1977 года рождения", — говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, по предварительной информации, лодка налетела на корягу.
12 июня 2022 года около 23 часов 55 минут на 1147 км судового хода реки Волга произошло столкновение катера Волжанка Voyager 67 с теплоходом Коломенский 803
13 июня, 11:00
ЧП на речном транспорте в России в 2018 — 2022 годах
 
ПроисшествияСнежноеРоссияАнадырьЧукотский автономный округВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала