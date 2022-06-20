21:52 20.06.2022 (обновлено: 21:54 20.06.2022)
Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт
Некоторые операторы связи в России начали взимать плату за приобретение сим-карт
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Некоторые российские операторы связи начали брать с клиентов плату за покупку сим-карты, это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и ростом стоимости самих сим-карт, сообщили опрошенные РИА Новости операторы.
"Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера", - сообщили в "Мегафоне".
Уточняется, что это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы.
"Для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21.06 в связи с увеличением стоимости закупки сим-карт. Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат "Билайна" на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения", - сообщили в "Билайне".