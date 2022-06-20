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Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт - РИА Новости, 20.06.2022
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Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт
Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт - РИА Новости, 20.06.2022
Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт
Некоторые российские операторы связи начали брать с клиентов плату за покупку сим-карты, это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T21:52
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Некоторые российские операторы связи начали брать с клиентов плату за покупку сим-карты, это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и ростом стоимости самих сим-карт, сообщили опрошенные РИА Новости операторы.Уточняется, что это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы."Для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21.06 в связи с увеличением стоимости закупки сим-карт. Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат "Билайна" на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения", - сообщили в "Билайне".В Tele2 и МТС отказались от комментариев. РИА Новости также направило запрос в Yota.
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экономика, билайн, мегафон, мтс
21:52 20.06.2022 (обновлено: 21:54 20.06.2022)
 
Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт

Некоторые операторы связи в России начали взимать плату за приобретение сим-карт

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Некоторые российские операторы связи начали брать с клиентов плату за покупку сим-карты, это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и ростом стоимости самих сим-карт, сообщили опрошенные РИА Новости операторы.
"Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи. При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера", - сообщили в "Мегафоне".
Уточняется, что это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы.
"Для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21.06 в связи с увеличением стоимости закупки сим-карт. Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат "Билайна" на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения", - сообщили в "Билайне".
В Tele2 и МТС отказались от комментариев. РИА Новости также направило запрос в Yota.
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