https://ria.ru/20220620/operatory-1796892955.html

Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт

Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт - РИА Новости, 20.06.2022

Российские мобильные операторы начали брать плату за приобретение сим-карт

Некоторые российские операторы связи начали брать с клиентов плату за покупку сим-карты, это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T21:52

2022-06-20T21:52

2022-06-20T21:54

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Некоторые российские операторы связи начали брать с клиентов плату за покупку сим-карты, это связано с увеличением затрат компаний на предоставление услуг и ростом стоимости самих сим-карт, сообщили опрошенные РИА Новости операторы.Уточняется, что это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы."Для новых абонентов подключение к сети станет платным с 21.06 в связи с увеличением стоимости закупки сим-карт. Это вынужденная мера, направленная на частичную компенсацию затрат "Билайна" на подключение к нашей мобильной сети. При этом плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. А размер стартового баланса, оплачиваемый абонентом при покупке сим-карты, не изменился и остался на прежнем уровне в зависимости от тарифного плана и региона подключения", - сообщили в "Билайне".В Tele2 и МТС отказались от комментариев. РИА Новости также направило запрос в Yota.

https://ria.ru/20220601/konfidentsialnost-1792486577.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, билайн, мегафон, мтс