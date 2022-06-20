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Число раненых из-за обстрела Донецка достигло четырех человек
Число раненых из-за обстрела Донецка достигло четырех человек - РИА Новости, 20.06.2022
Число раненых из-за обстрела Донецка достигло четырех человек
Число раненных при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка возросло до 4 человек, включая ребенка, заявили в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:55
2022-06-20T16:55
2022-06-20T17:18
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
здоровье - общество
куйбышевский район
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Число раненных при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка возросло до 4 человек, включая ребенка, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.Ранее в ведомстве сообщали о трех пострадавших, включая ребенка."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Куйбышевском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек, включая ребенка 2012 г.р.", - сообщается в Telegram-канале штаба.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города в минувший понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, здоровье - общество, куйбышевский район, ситуация в днр и лнр
16:55 20.06.2022 (обновлено: 17:18 20.06.2022)
Число раненых из-за обстрела Донецка достигло четырех человек
ДНР: число раненых из-за обстрела Куйбышевского района Донецка выросло до четырех человек