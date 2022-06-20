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Мэр Донецка сообщил об обстрелах Ленинского и Куйбышевского районов
Мэр Донецка сообщил об обстрелах Ленинского и Куйбышевского районов - РИА Новости, 20.06.2022
Мэр Донецка сообщил об обстрелах Ленинского и Куйбышевского районов
Многоквартирные дома и детсад повреждены в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов, есть пострадавшие. Наблюдается дым в районе телецентра в Ленинском... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:05
2022-06-20T16:05
2022-06-20T16:06
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Многоквартирные дома и детсад повреждены в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов, есть пострадавшие. Наблюдается дым в районе телецентра в Ленинском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются. Наблюдается дым в районе телецентра в Ленинском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
куйбышевский район
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куйбышевский район, ситуация в днр и лнр
16:05 20.06.2022 (обновлено: 16:06 20.06.2022)
Мэр Донецка сообщил об обстрелах Ленинского и Куйбышевского районов
Мэр Кулемзин: ВСУ повредили дома и детский сад при обстрелах населенных пунктов