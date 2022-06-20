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Мэр Донецка сообщил об обстрелах Ленинского и Куйбышевского районов

Мэр Донецка сообщил об обстрелах Ленинского и Куйбышевского районов - РИА Новости, 20.06.2022

Мэр Донецка сообщил об обстрелах Ленинского и Куйбышевского районов

Многоквартирные дома и детсад повреждены в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов, есть пострадавшие. Наблюдается дым в районе телецентра в Ленинском... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:05

2022-06-20T16:05

2022-06-20T16:06

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Многоквартирные дома и детсад повреждены в Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов, есть пострадавшие. Наблюдается дым в районе телецентра в Ленинском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе повреждения получили многоквартирные дома по улицам: Ванникова, Олимпиева, Лебединского. Поврежден детский сад по улице Лебединского, имеются пострадавшие. Их анкетные данные устанавливаются. Наблюдается дым в районе телецентра в Ленинском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куйбышевский район, ситуация в днр и лнр