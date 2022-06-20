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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 20.06.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
Украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:21
2022-06-20T15:25
в мире
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
петровский район
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
донецкая народная республика
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4.7
96
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), петровский район, нато, ситуация в днр и лнр
15:21 20.06.2022 (обновлено: 15:25 20.06.2022)
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:05 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк (ДНР)Петровский районНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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