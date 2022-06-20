15:21 20.06.2022 (обновлено: 15:25 20.06.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами
ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14:05 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.