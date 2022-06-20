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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 20.06.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами

Украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:21

2022-06-20T15:21

2022-06-20T15:25

в мире

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

петровский район

нато

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

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