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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 14.45 мск выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T15:11

2022-06-20T15:11

2022-06-20T15:11

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украина

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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 мск выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало утром обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр