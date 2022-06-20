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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 14.45 мск выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T15:11
2022-06-20T15:11
2022-06-20T15:11
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.45 мск выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало утром обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 152 миллиметра по Пантелеймоновке