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При обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки погибли три мирных жителя - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/obstrel-1796654731.html
При обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки погибли три мирных жителя
При обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки погибли три мирных жителя - РИА Новости, 20.06.2022
При обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки погибли три мирных жителя
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 294 боеприпаса, три мирных жителя погибли, шестеро ранены, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:07
2022-06-20T09:08
в мире
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
горловка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 294 боеприпаса, три мирных жителя погибли, шестеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 294 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц: женщин 1958 и 1971 г.р., мужчины 1977 г.р. в Горловке и Макеевке. В Макеевке ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1955, 1972 и 1973 г.р., две женщины 1970 г.р. и еще одна 1969 г.р.", - сообщается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, макеевка, украина, горловка, ситуация в днр и лнр
09:07 20.06.2022 (обновлено: 09:08 20.06.2022)
 
При обстрелах ДНР украинскими войсками за сутки погибли три мирных жителя

ДНР: при обстрелах республики за сутки погибли три человека, шесть человек раненых

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Жилой дом на Университетской улице в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 294 боеприпаса, три мирных жителя погибли, шестеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... (Выпущено) 294 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц: женщин 1958 и 1971 г.р., мужчины 1977 г.р. в Горловке и Макеевке. В Макеевке ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1955, 1972 и 1973 г.р., две женщины 1970 г.р. и еще одна 1969 г.р.", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККМакеевкаУкраинаГорловкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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