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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 5.40 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T06:57

2022-06-20T06:57

2022-06-20T06:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.40 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 05.40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

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донецк (днр)

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район)