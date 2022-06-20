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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 5.40 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T06:57
2022-06-20T06:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.40 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 05.40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район)
06:57 20.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.40 обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 05.40 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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