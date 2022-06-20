https://ria.ru/20220620/obstrel-1796645458.html
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска в 5.37 обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T06:53
2022-06-20T06:53
2022-06-20T06:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_8a602a37bdcea5b84f354323e08da1ba.jpg
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.37 обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 05.37 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789248308_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_914d0cb9f4de76f536b5a4f385486d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили пять снарядов по Минеральному