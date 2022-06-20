https://ria.ru/20220620/obstrel-1796638180.html

Украинские войска выпустили две ракеты по Макеевке в ДНР

Украинские войска выпустили две ракеты по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022

Украинские войска выпустили две ракеты по Макеевке в ДНР

Украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T01:33

2022-06-20T01:33

2022-06-20T01:33

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 22.40 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Горняцкий р-н): выпущено 2 ракеты из БМ-27 "Ураган", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

макеевка

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика