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Украинские войска выпустили две ракеты по Макеевке в ДНР
Украинские войска выпустили две ракеты по Макеевке в ДНР - РИА Новости, 20.06.2022
Украинские войска выпустили две ракеты по Макеевке в ДНР
Украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T01:33
2022-06-20T01:33
2022-06-20T01:33
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Украинские войска в 22.40 в воскресенье обстреляли Горняцкий район Макеевки, выпустив две ракеты из БМ-27 "Ураган", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 22.40 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Горняцкий р-н): выпущено 2 ракеты из БМ-27 "Ураган", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска выпустили две ракеты по Макеевке в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из БМ-27 "Ураган" по Макеевке