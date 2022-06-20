https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796887843.html

"Каждый кубометр газа на счету": в Нидерландах призвали экономить энергию

"Каждый кубометр газа на счету": в Нидерландах призвали экономить энергию - РИА Новости, 20.06.2022

"Каждый кубометр газа на счету": в Нидерландах призвали экономить энергию

Правительство Нидерландов призывает компании и домохозяйства экономить энергию даже летом, так как "каждый кубометр газа на счету", заявил министр по вопросам... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:55

2022-06-20T20:55

2022-06-20T20:55

жкх

нидерланды

европа

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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Правительство Нидерландов призывает компании и домохозяйства экономить энергию даже летом, так как "каждый кубометр газа на счету", заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.Ранее кабмин Нидерландов заявил, что вводит антикризисный план на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. Согласно этому плану, нидерландские власти решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа. Кроме того, газовые компании теперь должны ежедневно предоставлять правительству информацию о поставках газа.При этом кабмин заявил, что в Нидерландах в настоящее время нет дефицита газа.

https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796885610.html

нидерланды

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, нидерланды, европа