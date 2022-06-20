"Каждый кубометр газа на счету": в Нидерландах призвали экономить энергию
Министр энергетики Йеттен призвал нидерландцев экономить как можно больше энергии
CC0 / Imre Csany /
Министерство финансов Нидерландов. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Правительство Нидерландов призывает компании и домохозяйства экономить энергию даже летом, так как "каждый кубометр газа на счету", заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.
"Отныне каждый кубометр газа на счету, поэтому кабмин обращается к компаниям и домохозяйствам с настоятельным призывом экономить как можно больше энергии даже летом", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина.
Ранее кабмин Нидерландов заявил, что вводит антикризисный план на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. Согласно этому плану, нидерландские власти решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа. Кроме того, газовые компании теперь должны ежедневно предоставлять правительству информацию о поставках газа.
При этом кабмин заявил, что в Нидерландах в настоящее время нет дефицита газа.
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