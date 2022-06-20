https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796885610.html

Нидерланды придумали способ для экономии газа

Нидерланды придумали способ для экономии газа - РИА Новости, 20.06.2022

Нидерланды придумали способ для экономии газа

Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа, сообщает кабмин. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:33

2022-06-20T20:33

2022-06-20T20:33

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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа, сообщает кабмин."Поскольку риск нехватки газа увеличился, кабинет министров сегодня принял решение отменить ограничение для угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год с немедленным вступлением в силу. Это означает, что угольным электростанциям снова разрешено работать на полную мощность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.Отмечается, что это снизит риск нехватки газа и упростит заполнение газохранилищ в Нидерландах и Европе, так как для производства электроэнергии таким электростанциями требуется меньше газа.Это положение будет действовать в рамках антикризисного плана, разработанного властями, чтобы подготовить Нидерланды к зимнему периоду.Также, согласно этому плану, газовые компании теперь должны ежедневно предоставлять правительству информацию о поставках газа.При этом в кабмине заявили, что в настоящее время в Нидерландах нет дефицита газа.

https://ria.ru/20220620/gaz-1796682732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нидерланды, европа