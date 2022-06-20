Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды придумали способ для экономии газа - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796885610.html
Нидерланды придумали способ для экономии газа
Нидерланды придумали способ для экономии газа - РИА Новости, 20.06.2022
Нидерланды придумали способ для экономии газа
Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа, сообщает кабмин. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:33
2022-06-20T20:33
в мире
нидерланды
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776120739_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_3309ba46223056b7ffbc5d79f0743db2.jpg
ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа, сообщает кабмин."Поскольку риск нехватки газа увеличился, кабинет министров сегодня принял решение отменить ограничение для угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год с немедленным вступлением в силу. Это означает, что угольным электростанциям снова разрешено работать на полную мощность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.Отмечается, что это снизит риск нехватки газа и упростит заполнение газохранилищ в Нидерландах и Европе, так как для производства электроэнергии таким электростанциями требуется меньше газа.Это положение будет действовать в рамках антикризисного плана, разработанного властями, чтобы подготовить Нидерланды к зимнему периоду.Также, согласно этому плану, газовые компании теперь должны ежедневно предоставлять правительству информацию о поставках газа.При этом в кабмине заявили, что в настоящее время в Нидерландах нет дефицита газа.
https://ria.ru/20220620/gaz-1796682732.html
нидерланды
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776120739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23190dbff126208fd68c41f9538a3262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, европа
20:33 20.06.2022
 
Нидерланды придумали способ для экономии газа

Нидерланды отменили ограничения на работу угольных электростанций для экономии газа

© AP Photo / Peter DejongЛюди на улице в центре Амсердама, Нидерланды
Люди на улице в центре Амсердама, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Люди на улице в центре Амсердама, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа, сообщает кабмин.
"Поскольку риск нехватки газа увеличился, кабинет министров сегодня принял решение отменить ограничение для угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год с немедленным вступлением в силу. Это означает, что угольным электростанциям снова разрешено работать на полную мощность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.
Отмечается, что это снизит риск нехватки газа и упростит заполнение газохранилищ в Нидерландах и Европе, так как для производства электроэнергии таким электростанциями требуется меньше газа.
Это положение будет действовать в рамках антикризисного плана, разработанного властями, чтобы подготовить Нидерланды к зимнему периоду.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 11:10
Мировые цены на газ будут высокими ближайшие пять лет, заявили в Германии
Также, согласно этому плану, газовые компании теперь должны ежедневно предоставлять правительству информацию о поставках газа.
При этом в кабмине заявили, что в настоящее время в Нидерландах нет дефицита газа.
 
В миреНидерландыЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала