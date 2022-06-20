https://ria.ru/20220620/nato-1796877327.html
Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили членство в НАТО
Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили членство в НАТО - РИА Новости, 20.06.2022
Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили членство в НАТО
Встреча высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО прошла в штаб-квартире альянса в Брюсселе, говорится в заявлении РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:56
2022-06-20T19:56
2022-06-20T20:09
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Встреча высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО прошла в штаб-квартире альянса в Брюсселе, говорится в заявлении пресс-службы на сайте организации."По приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга, высокопоставленные официальные лица из Турции, Финляндии и Швеции встретились с высокопоставленными представителями НАТО. Стороны сфокусировались на опасениях Турции в связи с некоторыми вопросами безопасности с целью достичь прогресса в процессе присоединения Швеции и Финляндии", - говорится в сообщении.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, йенс столтенберг, турция, швеция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана
19:56 20.06.2022 (обновлено: 20:09 20.06.2022)
Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили членство в НАТО
Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили в Брюсселе членство в НАТО