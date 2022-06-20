https://ria.ru/20220620/nato-1796877327.html

Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили членство в НАТО

Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили членство в НАТО - РИА Новости, 20.06.2022

Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили членство в НАТО

Встреча высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО прошла в штаб-квартире альянса в Брюсселе, говорится в заявлении РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:56

2022-06-20T19:56

2022-06-20T20:09

в мире

йенс столтенберг

турция

швеция

финляндия

нато

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789176846_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ad1ef0a8415d9539f9eee19ffd319232.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Встреча высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО прошла в штаб-квартире альянса в Брюсселе, говорится в заявлении пресс-службы на сайте организации."По приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга, высокопоставленные официальные лица из Турции, Финляндии и Швеции встретились с высокопоставленными представителями НАТО. Стороны сфокусировались на опасениях Турции в связи с некоторыми вопросами безопасности с целью достичь прогресса в процессе присоединения Швеции и Финляндии", - говорится в сообщении.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

турция

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йенс столтенберг, турция, швеция, финляндия, нато, рабочая партия курдистана