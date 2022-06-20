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В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе - РИА Новости, 20.06.2022
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В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе
В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе - РИА Новости, 20.06.2022
В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе
Возобновившиеся боевые действия в Европе стали поражением Североатлантического альянса, так как суть региональной безопасности — мир, а не стремление к победе в РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:04
2022-06-20T15:02
украина
европа
россия
нато
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Возобновившиеся боевые действия в Европе стали поражением Североатлантического альянса, так как суть региональной безопасности — мир, а не стремление к победе в блоковом противостоянии, пишет обозреватель китайского издания Global Times Цуй Хунцзянь.По мнению автора статьи, НАТО стремится использовать конфликт между Россией и Украиной как возможность для глобализации альянса.Автор Global Times подчеркнул, что альянс не удовлетворен нынешним масштабом своего охвата."Западные страны пытаются навязать одностороннее восприятие конфликта на Украине, чтобы возродить клише: "сильная страна должна быть гегемоном, и необходимо защищать демократию". Антироссийская риторика используется для запугивания стран Азиатско-Тихоокеанского региона, порождая спрос на "коллективную безопасность в стиле НАТО", — подытожил обозреватель.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Накачивание Украины вооружениями, подчеркивали в Москве, лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220619/kitay-1796615326.html
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украина, европа, россия, нато, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:04 20.06.2022 (обновлено: 15:02 20.06.2022)
 
В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе

Global Times: конфликт между Россией и Украиной стал поражением НАТО в европейском регионе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Возобновившиеся боевые действия в Европе стали поражением Североатлантического альянса, так как суть региональной безопасности — мир, а не стремление к победе в блоковом противостоянии, пишет обозреватель китайского издания Global Times Цуй Хунцзянь.
По мнению автора статьи, НАТО стремится использовать конфликт между Россией и Украиной как возможность для глобализации альянса.
"Блок стремится стать надежным инструментом для экспорта западных ценностей и концепций безопасности. Однако азиатские страны не собираются выслушивать наставления того, кто постоянно проигрывает", — отмечается в публикации.
Автор Global Times подчеркнул, что альянс не удовлетворен нынешним масштабом своего охвата.
"Западные страны пытаются навязать одностороннее восприятие конфликта на Украине, чтобы возродить клише: "сильная страна должна быть гегемоном, и необходимо защищать демократию". Антироссийская риторика используется для запугивания стран Азиатско-Тихоокеанского региона, порождая спрос на "коллективную безопасность в стиле НАТО", — подытожил обозреватель.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Накачивание Украины вооружениями, подчеркивали в Москве, лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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