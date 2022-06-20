https://ria.ru/20220620/nato-1796665520.html

В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе

В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе - РИА Новости, 20.06.2022

В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе

Возобновившиеся боевые действия в Европе стали поражением Североатлантического альянса, так как суть региональной безопасности — мир, а не стремление к победе в РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:04

2022-06-20T10:04

2022-06-20T15:02

украина

европа

россия

нато

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Возобновившиеся боевые действия в Европе стали поражением Североатлантического альянса, так как суть региональной безопасности — мир, а не стремление к победе в блоковом противостоянии, пишет обозреватель китайского издания Global Times Цуй Хунцзянь.По мнению автора статьи, НАТО стремится использовать конфликт между Россией и Украиной как возможность для глобализации альянса.Автор Global Times подчеркнул, что альянс не удовлетворен нынешним масштабом своего охвата."Западные страны пытаются навязать одностороннее восприятие конфликта на Украине, чтобы возродить клише: "сильная страна должна быть гегемоном, и необходимо защищать демократию". Антироссийская риторика используется для запугивания стран Азиатско-Тихоокеанского региона, порождая спрос на "коллективную безопасность в стиле НАТО", — подытожил обозреватель.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Накачивание Украины вооружениями, подчеркивали в Москве, лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220619/kitay-1796615326.html

украина

европа

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, европа, россия, нато, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии