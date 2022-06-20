10:04 20.06.2022 (обновлено: 15:02 20.06.2022)
В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе
Global Times: конфликт между Россией и Украиной стал поражением НАТО в европейском регионе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Возобновившиеся боевые действия в Европе стали поражением Североатлантического альянса, так как суть региональной безопасности — мир, а не стремление к победе в блоковом противостоянии, пишет обозреватель китайского издания Global Times Цуй Хунцзянь.
"Блок стремится стать надежным инструментом для экспорта западных ценностей и концепций безопасности. Однако азиатские страны не собираются выслушивать наставления того, кто постоянно проигрывает", — отмечается в публикации.
Автор Global Times подчеркнул, что альянс не удовлетворен нынешним масштабом своего охвата.
"Западные страны пытаются навязать одностороннее восприятие конфликта на Украине, чтобы возродить клише: "сильная страна должна быть гегемоном, и необходимо защищать демократию". Антироссийская риторика используется для запугивания стран Азиатско-Тихоокеанского региона, порождая спрос на "коллективную безопасность в стиле НАТО", — подытожил обозреватель.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Накачивание Украины вооружениями, подчеркивали в Москве, лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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